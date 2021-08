Pożar hotelu w londyńskim Battersea - z ogniem walczyło 100 strażaków [WIDEO]

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu wczorajszym, w sobotę 28 sierpnia 2021 roku, w londyńskim hotelu zlokalizowany przy Lombard Road w Battersea (gmina Wandsworth, położona w południowo-zachodniej części stolicy) wybuchł pożar.

Jak czytamy w oficjalnej relacji udostępnionej przez London Fire Brigade ogień został zaprószony na drugim piętrze budynku przy Lombard Road, gdzie znajduje się hotel. Strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 23:22. Do walki z żywiołem pojawili się w sile około 100 osób i 15 wozów strażackich. W akcji brały zastępy z Battersea, Wandsworth, Clapham i Fulham. "Większość pokoi hotelowych na drugim piętrze została zniszczona przez pożar, a zadymienie dotknęło górnych kondygnacji budynku" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Sytuację udało się opanować o godzinie 01:25, ale strażacy pozostali na miejscu przez całą noc.

Nie wiadomo co było przyczyną pożaru. W ramach dochodzenia mają zostać wyjaśnione okoliczności zaprószenia ognia. Jak podaje lokalny portalu "MyLondon" podczas akcji strażacy uratowali dwie osoby. Utknęły one na drugim piętrze budynku i wymagały pomocy. Strażacy, aby ich wydostać, użyli drabiny.

Z kolei London Ambulance Service potwierdziło, że pośród poszkodowanych dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, a dwóm innym osobom udzielono pomocy na miejscu.

"Strażacy pracowali niesamowicie ciężko, aby opanować pożar i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ognia" - podsumował komendant stacji Sacha Clement.

#Developing Massive operation ongoing in #London#Battersea. Building #FalconWharf#lombard road evacuated. Eyewitnesses say there was smoke up to the second floor. #Fire potentially broke out in hotel #rafayelontheleftbank. Smell of smoke in the air. Further buildings evacuated. pic.twitter.com/fC5OvNWjp1