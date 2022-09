Pożar chemikaliów w Cannock. Podczas ewakuacji mieszkańców doszło do eksplozji [wideo]

Ekipy strażackie walczą z ogromnym pożarem na terenie przemysłowym w Cannock, gdzie zapaliła się duża ilość chemikaliów, a w czasie ewakuacji mieszkańców doszło do kilku eksplozji.

W poniedziałek rano w centrum przemysłowym w Cannock wszczęto alarm w związku z pożarem „dużej ilości chemikaliów” – jak powiedziała rzecznika Staffordshire Fire and Rescue Service (SFRS).

Fire crews are dealing with a large fire near to Cannock Industrial Centre Walkmill Lane. Members of the public are advised to avoid the area for their own safety.