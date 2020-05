Pożar budynku mieszkalnego w Londynie! Na zdjęciach widać całe piętro w ogniu

80 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł w budynku mieszkalnym w południowo-wschodnim Londynie w środę wieczorem. Całe piętro stanęło w ogniu, który widać było wraz z gęstym dymem z daleka. Wiele osób umieściło zdjęcia ze zdarzenia i nagrania na Twitterze.

W bloku mieszkalnym w Deptford przy Childers Street wybuchł pożar w środę wieczorem i w krótkim czasie w ogniu stanęło całe szóste piętro oraz część dachu. Płomienie były tak duże, że widać je było z odległych rejonów stolicy.

Huge fire top floor flats #childers street. Hope everyone got out and is ok #deptford #fire #se8 fire fighters in attendance. pic.twitter.com/eyYaDRUK5D

Na miejscu 80 strażaków usiłowało poradzić sobie z pożarem korzystając m.in. z wysięgnika. Na Twitterze pojawiło się wiele zdjęć oraz filmów zrobionych przez przerażonych mieszkańców okolicy.

Agnes, która była świadkiem zdarzenia powiedziała:

- Właśnie wyszedłem na wieczorny spacer z moimi dziećmi i zobaczyłem blok mieszkalny w płomieniach w Deptford. Kolejny blok mieszkalny w ogniu w Londynie. Modlę się, żeby wszyscy jego mieszkańcy byli bezpieczni”.

Jak się okazało, w sprawie pożaru zadzwoniły pod numer 999 34 osoby, a pierwsze zgłoszenie przyjęto po godzinie 19:25.

Just went for an evening walk with my kids and witnessed a fire block on flames in Deptford, South East London. Another block of flats on fire in London