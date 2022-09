Pożar budynku mieszkalnego w Bristolu: Jeden mężczyzna nie żyje, a 90 osób zostało ewakuowanych [zdjęcia]

W niedzielę krótko po godzinie drugiej w nocy służby ratunkowe w Bristolu zostały wezwane do pożaru budynku mieszkalnego Twinnell House na Wills Drive niedaleko Stapleton Road. Potwierdzono, że jedna osoba zginęła, 8 trafiło do szpitala, a łącznie 90 zostało ewakuowanych.

Policja potwierdziła, że jeden mężczyzna zginął w pożarze budynku mieszkalnego w Bristolu w nocy z soboty na niedzielę. Osiem osób trafiło do szpitala, jedna z nich z niewielkimi obrażeniami, a siedem pozostałych z objawami zatrucia dymem.

90 osób zostało ewakuowanych z budynku mieszkalnego, w którym wybuchł pożar. Służby ratunkowe na miejscu, po ewakuacji, udzieliły pomocy trzem osobom, podczas gdy osiem innych musiało zostać przewiezionych do szpitala.

Mieszkańcy budynku mówili, że obudziły ich krzyki ludzi i policja pukająca do ich drzwi. 73-letni Terry Wootten, który mieszka w bloku od 32 lat, powiedział, że słyszał krzyki we wczesnych godzinach porannych i wydostał się z budynku po zobaczeniu tłumu na zewnątrz.

Mohammed Ahmed, który mieszka w budynku od 10 lat, również został obudzony przez krzyki innych mieszkańców.

- Obudziłem się, sprawdziłem okno i usłyszałem, że ktoś krzyczy „pożar, ogień”, potem musiałem szybko wyjść – powiedział mężczyzna.

Z kolei Salah Khanog, który od blisko 10 lat także mieszka na ósmym piętrze w bloku, w którym wybuchł pożar, powiedział:

- Zostałem obudzony przez policję i kazano mi jak najszybciej uciekać i tak się wydostałem na zewnątrz. To było dość nerwowe i trochę przerażające. Dzięki Bogu wyszedłem i wybiegłem.

Urząd miasta Bristolu zorganizował miejsce, w którym mogą zatrzymać się poszkodowani w pożarze mieszkańcy. Wsparcie zapewniono dla 40 osób w kościele św. Mikołaja z Tolentino przy Lawfords Gate.

“As a Councillor, community member and a father, I am heartbroken by what has taken place at Twinnell House this morning. It is so sad to hear that one of the residents has lost his life in such tragic circumstances”.