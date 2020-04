Pożar bloku mieszkalnego w Londynie! Ewakuowano 20 mieszkańców - część wymagała pomocy medycznej [wideo]

fot. Twitter

Około 70 strażaków gasiło pożar budynku mieszkalnego w północnym Londynie, który wybuchł w środę późnym wieczorem w dzielnicy Wood Green. Konieczna była ewakuacja 20 osób, a część z nich wymagała pomocy medycznej.

Do pożaru doszło przed godziną 22 w środę przy Acacia Road w północnym Londynie. Na nagraniach i zdjęciach z miejsca zdarzenia możemy zobaczyć płomienie trawiące cały dach czteropiętrowego budynku. Ewakuowano 20 osób, a część miała problemy z oddychaniem przez gęsty dym.

Strażacy poinformowali, że w budynku nikt nie został ranny. W oficjalnym oświadczeniu rzecznik London Fire Brigade podał:

- Strażacy próbują poradzić sobie z pożarem w czteropiętrowym budynku mieszkalnym, całe drugie i trzecie piętro jest w ogniu oraz część dachu. 20 mieszkańców zostało ewakuowanych i zastosowano aparaty tlenowe, a trzy osoby otrzymały pomoc medyczną od London Ambulance Service.

Huge fire spreading rapidly in a block of flats right behind my mum's house in Wood Green. pic.twitter.com/7sWHtXvrp7