"Pozamykanie ludzie w domach rozwiąże problem" - polski vloger OSTRO o polityce Borisa Johnsona [WIDEO]

W jaki to sposób wyszło?

Za co Polak w UK może dziękować premierowi UK? Ta "tajemnica" zostanie rozwiązana, jak zobaczycie poniższy filmik!

"Chyba nie jest pisana mi rola prezentera telewizyjnego. Ale mogę spróbować" - zapowiada Zmywak w opisie swojego najnowszego filmiku, który dziś rano miał swoją premierę na YouTubie. "Klasycznie już planowałem odcinek, w którym po prostu biłbym brawo, zamiast przez 10 minut gadać przed siebie. Ponownie coś nie wyszło. Ale ostro myślę nad takim scenariuszem. Zwłaszcza, że tutaj premier lubi, jak się wychodzi przed dom i klaszcze. Temat do przemyślenia. Może po prostu Borys nie zrobił jeszcze wystarczająco dużo, aby klaskać" - czytamy dalej.

"OGROMNE DZIĘKI, PANIE PREMIERZE" - w taki sposób zatytułowany jest najnowszy filmik Zmywaka. Poświęcony jest w głównej mierze obecnej sytuacji epidemiologiczno-politycznej. Jeden z najpopularniejszych polskich vlogerów w UK nikogo w nim nie oszczędza! Najmocniej dostaje się rzecz jasna brytyjskim politykom i Borisowi Johnsonowi, ale swoje za uszami mają także "celebryci", sami Brytyjczycy, polski rząd i... Lista jest naprawdę długa!

Polak dziękuje premierowi UK za udany rok 2020

Zobacz nowy filmik Zmywaka:

