Poza oficjalnym obiegiem w UK jest gotówka w wysokości nawet £50 mld! Bank Anglii nie wie, gdzie są pieniądze

Z najnowszego raportu The Public Accounts Committee wynika, że poza oficjalnym obiegiem w UK znajduje się gotówka w wysokości nawet £50 mld! Bank Anglii szacuje, że tylko ok. 25 proc. emitowanych przez niego banknotów jest wykorzystywanych lub przewidzianych do wykorzystania w bieżących transakcjach finansowych.

Choć brzmi to dosyć niewiarygodnie, to z najnowszego raportu parlamentarnego komitetu The Public Accounts Committee (PAC) wynika, że instytucje odpowiedzialne w Anglii za politykę pieniężną kraju nie bardzo wiedzą, gdzie jest gotówka o łącznej wartości nawet £50 mld. PAC oszacował, że do bieżących transakcji używanych (lub trzymanych w odwodzie) jest ok. 25 proc. wyemitowanych banknotów. Co do reszty, to Bank Anglii nie bardzo wie, co się z nimi dzieje i tylko może mieć nadzieję, że większość brakującej gotówki przechowywana jest przez mieszkańców Wysp w przysłowiowej „skarpecie” (jako domowe oszczędności), a nie jest wykorzystywana do przeprowadzania nielegalnych transakcji.