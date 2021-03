Powstała wódka w hołdzie słynnej Polce! Stworzył ją legendarny hollywoodzki filmowiec

Fot: Facebook @greatwomenspirits

Amerykanie chcą zarobić na "polskości" wódki. W specjalnej kolekcji trunków sygnowanych nazwiskiem jednego z najlepszych hollywoodzkich reżyserów nie zabraknie polskiego akcentu.

Francis Ford Coppola bierze się za produkcję polskiej (zaznaczmy już na samym początku - tylko z nazwy!) wódki. Amerykański reżyser i scenarzysta, powszechnie uważany za jednego z największych filmowców wszech czasów, przedstawiciel ruchu "Nowe Hollywood", które w latach 60. i 70. XX wiek zrewolucjonizowało kino, autor takich obrazów, jak "Czas apokalipsy" czy "Ojciec chrzestny", ma również żyłkę do interesów. Pod szyldem The Family Coppola prowadzi różne dochodowe biznesy. Działa w branży hotelarskiej, gastronomicznej czy filmowej, ale również winiarskiej i alkoholowej. Ostatnim z projektów Coppoli jest kolekcja pięciu trunków na część wybitnych kobiet - nie zabrakło w niej polskiego akcentu!

Przygotowaniem tego niezwykłego projektu zajęła się Natalie Dale, która od dwudziestu lata pracuje w branży "wyskokowej".

Postać polskiej szlachcianki i kochanki Napoleona zdobi etykietę "polskiej" wódki

Z naszego punktu widzenia warto napisać przede wszystkim o ziemniaczanej wódce stworzonej na cześć Marii Walewskiej, polskiej szlachcianki i kochanki samego Napoleona Bonaparte. "Maria Walewska to jeden z symboli czystości i lojalności. Słynęła z urody i inteligencji, była niezłomną polską patriotką, a do tego miała ogromne wpływy gdyż słuchał jej Napoleon. Niezwyciężony cesarz stoczył długą i ciężką bitwę o jej serce, ale gdy udało mu się wkraść w jej łaski, pozostała mu wierna nawet w czasach porażek i wygnania" - w taki sposób pisze o niej sam producent, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Warto zaznaczyć, że niby jest to polska wódka, ale tak naprawdę nie do końca. Nie dość, że jest produkowana przez Amerykanów, to jeszcze do jej destylacji użyto nie polskich ziemniaków, tylko tych, które pochodzą ze stanu Idaho, słynącego w USA właśnie z produkcji tych warzyw. Dodajmy, że woda użyta w procesie wytwarzania alkoholu pochodzi z Kalifornii, a konkretnie z doliny Napa. Zatem, polskość wódki Coppoli w zasadzie ogranicza się tylko do etykietki i ewentualnego marketingu...

Kim była Maria Walewska?

Co z pozostałymi czterema alkoholami? Ada Lovelace patronuje ginowi. Wybitna brytyjska matematyczka z XIX wieku uchodzi za pierwszą w dziejach programistkę i twórczynię pierwszego programu komputerowego. Na etykiecie likieru znalazła się Hypatia z Aleksandrii, antyczna filozofka i matematyczka. Zwana jest „męczennicą nauki”, ponieważ skazano ją na śmierć za trzymanie się nauki wbrew chrześcijaństwu.

Z kolei Maria Gaetana Agnesi to symbol brandy i kolejna naukowczyni. Była włoską lingwistką, matematyczką i filozofką. Jako pierwsza napisała publikację poświęconą rachunkowi różniczkowemu i całkowemu. I wreszcie mamy whisky i Dorothy Arzner, amerykańską reżyserkę, montażystkę i scenarzystkę. Była to pierwsza kobieta w amerykańskim związku reżyserów (Directors Guild of America, DGA). W dodatku służyła, jako sanitariuszka podczas I wojny światowej