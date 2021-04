Powrót zimy na Wyspach! Śnieg w wielkanocny poniedziałek i minusowe temperatury

Po wyjątkowo ciepłym wiosennym tygodniu na Wyspach, w wielkanocny poniedziałek nastąpiła gwałtowna zmiana pogody. Temperatury spadły miejscami w nocy do minusowych, a w niektórych rejonach pojawił się nawet śnieg.

Jeszcze w sobotę zarejestrowano 17,6 stopnia Celsjusza w Drumnadrochit w Inverness-shire, jednak już w wielkanocny poniedziałek doszło do gwałtownego ochłodzenia wraz z napływem zimnego powietrza z północy. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury w niektórych rejonach spadły poniżej zera.

Powrót zimy na Wyspach

Met Office twierdzi, że duże skoki temperatur w Wielkiej Brytanii wiosną nie są niczym niezwykłym, jednak tym razem mamy do czynienia z dość znaczącą różnicą sięgającą 11 stopni Celsjusza między jednym dniem i drugim. Met Office podało, że w wielkanocną niedzielę odnotowano 17,9 stopnia Celsjusza w Pershore, Worcestershire, ale już w poniedziałek w ciągu dnia temperatura ma spaść tam do zaledwie 7 stopni.

Simon Partridge z Met Office powiedział:

- Spadek wyniesie 11 stopni Celsjusza między jednym dniem i drugim, więc na pewno to zauważycie!

Partridge wyjaśnił, że zmiana kierunku wiatru będzie wiązała się z powrotem zimy:

- Powietrze, które mieliśmy w niedzielę, nadeszło z południa, dlatego pogoda była łagodna. W nocy zimny front z północy przemieścił się w kierunku południowym nad nasz kraj, co z kolei sprawi, że w poniedziałek w całym kraju będzie znacznie zimniej.

Śnieg w wielkanocny poniedziałek

Od poniedziałku obowiązują alerty dotyczące opadów śniegu w północnej Szkocji (w wyżej położonych rejonach spadło nawet 15 mm śniegu). Met Office wydało żółte alerty, które potrwają do godziny 10 rano we wtorek w Szkocji. Będzie także bardzo wietrznie, a siła wiatru ma dochodzić nawet do 70 mil na godzinę, zwłaszcza na wybrzeżach, gdzie będzie też deszczowo.

W głębi lądu z kolei ma być więcej przejaśnień i sucho, jednak także wietrznie i zimno. Synoptycy twierdzą, że to wiatr będzie głównym czynnikiem, który odegra największą rolę w poniedziałkowej pogodzie. Podczas gdy w południowej Anglii temperatura może wynieść 7 stopni Celsjusza, to już silny wiatr sprawi, że jej odczuwalność będzie o wiele niższa.