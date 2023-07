Powrót z UK do Polski — ale do jakiego miasta?

Zdjęcie ilustracyjne - powrót do Polski (fot: Pixabay)

Jeśli wracać do Polski, to do jakiego miasta? Które regiony Polski zapewniają najlepsze perspektywy dla osób powracających z emigracji w UK?

Na jednej z popularnych grup FB skupiającej polskich imigrantów na Wyspie pojawił się bardzo ciekawy wątek, dotyczący powrotu z UK do Polski. Na forum „Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:)” rozgorzała dyskusja dotyczące tego, w jakim mieście w PL najlepiej się osiedlić po przyjeździe do kraju. Początek rozmowom Polaków dał post, w którym pani Honorata ujęła tę kwestię w następujący sposób:





Hejka mam pytanko, wraz z mężem planujemy zjazd do Polski pod koniec tego, początek kolejnego roku. I tutaj pytanie na celowniku mamy 3 miasta Gdańsk, Wrocław i Kraków. Zaznaczę ze koszt życia mnie w tej kwestii nie interesuje chodzi mi bardziej, które miasto polecacie dla młodej pary planującej rodzinę, jakie są możliwość w tych miastach oraz nastawienie ludzi, zaznacze, że lubimy weekendowe wypady z psiakami i zależy nam, aby w rejonie można było gdzieś pojechać z nimi później z dzieckiem. No i które miejsce jest lepsze dla fotografa, który chce przenieść swoja działalność do Polski. Wszelkie informacje będą mega pomocne, aby podjąć ta decyzje.

Jak odpowiadali grupowicze? Oto kilka z najciekawszych wypowiedzi:

Kraków fajny, bo będziecie mieli gdzie jechać na weekendy, bo jest dużo świetnych miejsc i oczywiście góry niedaleko. Minusem jest bardzo zły stan powietrza. Tylko jak zaczyna się sezon grzewczy, to jest tragedia, taki smog. DOROTA

Wrocław! A raczej obrzeza miasta, pięknie, czysto, dużo jezior w bliskiej okolicy. Sporo dobrych szkol/przedszkoli/żłobków co ważne jeśli planujecie rodzinę. Pracy bardzo dużo, komfort życia wg mnie lepszy niż w UK. No ale tanio nie jest. ADRIANNA

Gdańsk, trójmiasto piękne, uczelnie, szkoły wyższe, morze i piękne plaży, skok na Kaszuby piękne jeziora i lasy. Dla fotografa Gdańsk! Dla rodzin młodych trójmiasto. Jak wracać to tylko tam ! KASIA

Myślę, że każdy poda miasto, do którego ma sentyment. Ja powiem, że Kraków. Ciągle się rozwija, jest super dla fotografa okolice Krakowa blisko w góry. EDYTA

Pochodzę z Gdańska i nie wyobrażam sobie wrócić do innego miejsca w Polecę tylko i wyłącznie Gdańsk. Byłam we Wrocławiu i Krakowie i nie mogłabym mieszkać w tych okolicach. Jak już bym musiała wybierać między tymi 2 miastami to Wrocław. LINA

Gdańsk zdecydowanie. Ja jestem z Wielkopolski, ale często jestem we Wrocławiu. Mam już dom, ale jakbym miała znowu się budować, to na pewno byłyby to okolice Gdańska. PATRYCJA

Kraków porażka, Wrocław jest super a Gdańsk blisko do morza. Nie dowiesz się, gdzie lepiej, jeśli sama nie spróbujesz. Jeden woli morze drugi góry. ADAM



Jeśli Polska, to jaki region?

Jakie miasta rozważyć pod kątem powrotu do Polski? Według danych GUS z grudnia 2022 roku do urzędów pracy zgłoszono w sumie 68,3 tys. wolnych miejsc pracy. Jak wyglądał rozkład pod względem województw?

mazowieckie – 12 191 wakatów

śląskie – 7 447

dolnośląskie – 7 404

łódzkie – 6 504

pomorskie – 5 881

małopolskie – 4 758

zachodniopomorskie – 4 379

wielkopolskie – 3 986

kujawsko-pomorskie – 3 773

lubelskie – 3 080

warmińsko-mazurskie – 2 317

podkarpackie – 2 123

opolskie – 1 224

podlaskie – 1 169

lubuskie – 1 099

świętokrzyskie – 975

Najlepsze miasta dla osób wracających z UK

Dodajmy także, iż w badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia z I kwartału 2023 roku wynika, że najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych pojawi się w regionie południowo-zachodnim (województwo dolnośląskie i opolskie). Następnie, warto szukać pracy na północy (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie) oraz na północnym zachodzie (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).

Jakie miasto wybrać? Te, które się dynamicznie rozwija! Eksperci z fDi Intelligence dokonali analizy 356 europejskich miast pod kątem dynamiki inwestycji w ramach badania „European Cities and Regions of the Future 2022/23". Polska zajęła wysokie miejsce w tym rankingu, a 14 miast zostało wyróżnionych:

Warszawa,

Kraków,

Katowice,

Lublin,

Gdynia,

Poznań,

Wrocław,

Bydgoszcz.

