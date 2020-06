Dziś powrót do szkoły: Połowa uczniów Year 1 i Year 6 pozostanie w domu - szacuje National Foundation for Educational Research

Fot. Getty

Dziś część dzieci ze szkół podstawowych w Anglii powraca do nauki stacjonarnej. Wielu rodziców jest jednak wciąż sceptycznych i obawia się negatywnych skutków zdrowotnych. Według szacunków National Foundation for Educational Research aż połowa uczniów Year 1 i Year 6 pozostanie w domach.

Dziś do szkół powracają dzieci uczęszczające do Year 1 i Year 6. Jednak według wstępnych szacunków aż milion dzieci w Anglii - czyli połowa z tych, które mają wrócić po wznowieniu zajęć - prawdopodobnie nie poszła dziś do szkoły. Powodem tak dużego oporu są wątpliwości rodziców, a także związków nauczycielskich i councili, które pozostają w dużej mierze sceptyczne względem nowych wytycznych rządu.

Dodatkowo, podczas gdy większość z 18 000 szkół podstawowych w Anglii powróci do nauki już od poniedziałku, znaczna większość dyrektorów twierdzi, że placówki edukacyjne nie są w stanie pomieścić wszystkich dzieci, które powinny od dziś wznowić naukę stacjonarną - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W związku z tym niektóre szkoły zdecydowały się na przesunięcie terminu ponownego otwarcia.

Według badania przeprowadzonego przez National Foundation for Educational Research, dyrektorzy szkół podstawowych w Anglii oczekują, że 47 proc. rodziców zatrzyma swoje dzieci w domu, przy czym odsetek ten wyniesie nawet 50 proc. wśród uczniów uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych.

Aby zachęcić rodziców do puszczenia dzieci z powrotem do szkoły, Minister Edukacji, Gavin Williamson, powiedział: „Chociaż może pojawić się trochę nerwów, chcę uspokoić rodziców i nauczycieli, że dobro dzieci i personelu nadal jest w centrum naszych decyzji”.

