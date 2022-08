Powrót do szkoły? HMRC może pomóc w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi

Fot. Unsplash

HMRC przypomina rodzicom o możliwości uzyskania pomocy Tax Tree Childcare z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie roku szkolnego. Jaką sumę można zaoszczędzić?

W związku z tym rychłym powrotem dzieci na klas w większości szkół w UK, HM Revenue and Customs (HMRC) zwróciło się z przypomnieniem do rodziców, dotyczącym możliwości uzyskania rządowej dopłaty do opieki nad dzieckiem.

W jaki sposób działa Tax Free Childcare?

Tax Free Childcare jest to dofinansowanie opieki nad dziećmi dla rodziców pracujących (w tym samozatrudnionych), pomagające w pokryciu kosztów związanych z opieką pozalekcyjną, taką jak świetlice, przedszkola, żłobki czy niektóre zajęcia pozaszkolne i inne zatwierdzone programy opieki nad dziećmi.

Szczegółowe opcje dofinansowania zależą od wieku i sytuacji zdrowotnej dzieci, ale także częściowo od tego, w której części UK rodzina mieszka (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna). Ogólne reguły są jednak takie same dla całego UK. Zgodnie ze stroną rządową, ogólne najważniejsze warunki uzyskania podstawowej pomocy w ramach Tax Free Childcare są następujące:

dochody rodzinne poniżej 100 000 GBP, ale co najmniej 152 GBP tygodniowo (co odpowiada 16 godzinom pracy za minimalną płacę krajową)

rodzina nie jest beneficjentem Tax Credits, Universal Credit ani bonów na opiekę nad dziećmi

w rodzinie wychowują się dzieci w wieku 0-11 lat (lub 0-16 lat w przypadku niepełnosprawności)

posiadanie obywatelstwa brytyjskiego lub odpowiedniego statusu imigracyjnego (np. settled status).

Za każde 8 GBP, które rodzice wpłacą na konto internetowe Tax Free Childcare, rząd doda dodatkowe 2 GBP. W przypadku dzieci do 11. roku życia, rodzina może otrzymać do 500 funtów co trzy miesiące (czyli łącznie do 2000 GBP rocznie). Z kolei w przypadku dzieci z niepełnosprawnością (w wieku 0-16 lat) pomoc może być wyższa - do 1000 funtów co trzy miesiące (czyli łącznie do 4000 GBP rocznie).

Więcej informacji na temat szczegółowych warunków i form pomocy rządowej można znaleźć na stronie: https://www.childcarechoices.gov.uk/.

Jak dużo rodzin w UK korzysta z Tax Free Childcare?

Według informacji podanych przez HMRC, w czerwcu 2022 roku około 391 000 rodzin z pracującymi rodzicami skorzystało z Tax Free Childcare, oszczędzając łącznie około 41,6 miliona funtów w ramach rządowych dopłat. W samym Londynie z pomocy korzystało 39 tys. rodzin.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!