Powrót do pracy po lockdownie: Godziny pracy mogą się zmienić - powiedział Minister Transportu [wideo]

Fot. Getty

Minister Transportu mówił w BBC o spodziewanych zmianach dla pracującej części społeczeństwa po rozluźnieniu lockdownu. Zmiany mogą dotyczyć między innymi godzin pracy.

Aktualne przepisy dotyczące lockdownu mają obowiązywać co najmniej do 7 maja. Premier Boris Johnson ogłosił, że w nadchodzącym tygodniu rząd przedstawi plan złagodzenia ograniczeń. BBC przeprowadziło rozmowę na ten temat z Ministrem Transportu, Grantem Shappsem, który zasugerował, że rząd rozważa wprowadzenie nowych środków ostrożności, mających zachęcić osoby pracujące do wyboru alternatywnych środków transportu - innych niż komunikacja publiczna. Alternatywne środki to na przykład jazda na rowerze lub poruszanie się pieszo.

O TYM SIĘ MÓWI: Kontrola temperatury przed pójściem do pracy? Ministerstwo Transportu rozważa wprowadzenie nowych wytycznych

Ponadto, minister powiedział, że brytyjskie firmy mogą zostać poproszone przez rząd o odpowiednie przesunięcie godzin rozpoczynania i kończenia pracy swoich pracowników - tak, aby rozłożyć godziny szczytu i zapobiec zatłoczeniu na ulicach i w środkach transportu.

Grant Shapps powiedział, że będzie jeździć więcej autobusów i pociągów, jednak gabinet premiera rozważa różne opcje podróżowania do pracy. Jak na razie rząd będzie próbował zachęcić mieszkańców Wielkiej Brytanii do „aktywnego” podróżowania, na przykład na rowerze lub na własnych nogach.

Minister powiedział, że współpracuje z przedsiębiorstwami kolejowymi i związkami zawodowymi w zakresie utrzymania zasad dystansu społecznego na peronach i przystankach autobusowych.