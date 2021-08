Powrót do Polski z UK z psem lub kotem. Co trzeba załatwić?

Planujesz powrót do Polski albo wybierasz się w podróż zagraniczną i chcesz zabrać ze sobą swojego psa lub kota?

Decydujący się na powrót do kraju lub na dalszą emigrację nasi czytelnicy pytają nas o formalności, których trzeba dopełnić w przypadku swoich zwierząt domowych. Pamiętajmy, że zasady przewozu zwierząt z UK do krajów UE uległy zmianie od 1 stycznia 2021 roku.

Jeśli decydujemy się na powrót ze swoim pupilem (psem, kotem lub fretką) do kraju lub po prostu chcemy go zabrać ze sobą w podróż do któregoś z państw Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii, musimy pamiętać o zasadach, które obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

Powrót do Polski z UK z psem lub kotem

Nasi czytelnicy planujący powrót do Polski ze zwierzęciem domowym pytają nas o formalności, jakich musza dopełnić. Jak możemy przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: „w przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne jest:

- prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,

- ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE)”.

Niestety paszport wydany na Wyspach nie jest już dokumentem, który umożliwia wjazd na teren Unii Europejskiej i musimy posiadać świadectwo zdrowia. Należy także pamiętać, że w przypadku wwożenia do krajów UE zwierząt domowych, musimy przedstawić je do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

Co oznacza prawidłowe oznakowanie zwierzęcia?

Zarówno psy, koty jak i fretki przy przewożeniu z Wysp do UE musimy odpowiednio oznakować, co robi się za pomocą wszczepienia transpondera lub czytelnego tatuażu wykonanego przed 3 lipca 2011 roku.

Transponder to przeznaczone tylko do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące, które wykorzystuje określoną częstotliwość radiową (tzw. mikroczip).

Dokumenty do przewozu zwierząt

Jeśli planujemy podróż ze zwierzęciem z UK do UK, musimy zadbać o takie dokumenty jak:

- paszport, który wystawiany jest przez upoważnionego lekarza weterynarii

- gdy zwierzę podróżuje razem z osobą, która nie jest jego właścicielem, pamiętajmy, że właściciel musi wystawić pisemne upoważnienie dla zwierzęcia do przemieszczania o charakterze niehandlowym

- w przypadku, gdy zwierząt jest ponad 5, konieczne jest świadectwo zdrowia.