Styl życia Powrót do Polski po latach emigracji nie jest usłany różami

Lata spędzone na emigracji bezsprzecznie pozostawiają w naszym życiu spory ślad. W przypadku niektórych Polaków ślad ten jest tak duży, że nie są oni w stanie z powrotem zaaklimatyzować się w Polsce.

Powrót do Polski po latach emigracji to zazwyczaj ciężkie doświadczenie

Po latach spędzonych na emigracji powrót do Polski zawsze stanowi wyzwanie. Emigranci są nie tylko bogatsi w wiedzę, jak można zarabiać za granicą (najczęściej znacznie więcej niż nad Wisłą), ale też zmieniają oni nastawienie do świata. Polacy najczęściej decydują się na powrót nad Wisłę, ponieważ mają odłożone trochę pieniędzy i tęsknią za rodziną. Ale na miejscu nieraz muszą sobie poradzić z tym,że nikt z bliskich nie rozumie ich doświadczenia emigracji. Doskonale podsumowuje to wpis jednej z internautki szukającej wsparcia na jednej z grup polonijnych. W jej wpisie czytamy: – Czy jest tu może jakaś bratnia duszyczka, która taka jak ja nie może odnaleźć się po powrocie do Polski? Chciałam uciekać z Anglii, bo tęskniłam za rodziną, jednak będąc już w Polsce, czuję się wycofana. Nikt z bliskich mnie nie rozumie, nie wiedzą co czuję. Proszę o pocieszenie”.

Doświadczenie emigracji zmienia człowieka na całe życie

Wielu Polaków, którzy mają za sobą doświadczenie emigracji wie, że doświadczenie to w znaczący sposób wpłynie na ich dalsze życie. Większość Polaków nie będzie już „u siebie” ani tu, ani tam. „Niektórym to mija. Po dłuższej emigracji potrzeba około 2 lat na przyzwyczajenie się do Pl. Ja zaczęłam ogarniać się dopiero po 3 latach (pierwszy rok to był koszmar, po prostu koszmar). Ale i tak nadal zastanawiam się po co wróciłam i nie wyobrażam sobie, że miałabym żyć w Pl do końca życia” – pisze jedna z internautek. A inna internautka dodaje: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Są plusy i minusy, w UK czy w Polsce. Myślę że po wielu latach emigracji zawsze będziemy czuć się rozdarci między dwoma krajami. Ja latam teraz na urlop do UK, to mi wystarcza, bo tęsknię za ludźmi a nie za krajem”.

