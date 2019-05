Powrót do Polski - od czego zacząć? Internauci okazali się dość podzieleni

Powrót do Polski

Fot: Facebook, Getty

Wielu Polaków po latach emigracji w UK, powróciło na stałe do Polski, a niektórzy dopiero przymierzają się do tego kroku. Na jednej z grup na Facebooku użytkowniczka podzieliła się z swoimi planami powrotu i poprosiła, by inni podzielili się swoimi doświadczeniami i podpowiedzieli, od czego najlepiej jest zacząć wyprowadzkę z UK.

"Witam. Decyzja podjeta. Wracam do Polski jeszcze w tym roku. Tylko teraz pytanie... od czego zaczac? Co pierwsze? Nie mam zielonego pojecia.. Do tych ktorzy juz wrocili albo sa w trakcie: od czego wy zaczynaliscie?"

Pod postem szybko pojawiło się dużo komentarzy, zawierających zarówno porady, jak i opis własnych doświadczeń tych, którzy do Polski z UK wrócili już na stałe. Wśród porad nie było jednak zgodności - niektóre podpowiedzi były żartobliwe, traktujące powrót "lekką ręką", jakby nie było nad czym się zastanawiać, inne jednak okazały się bardziej poważne i precyzyjne.

Porady dotyczyły wielu rzeczy, o których należy pamiętać przeprowadzając się w UK do Polski: wypowiedź najmu, sprzedaż domu, usługi medyczne, media czy zwierzęta. Niektórzy zwracają też uwagę na to, żeby najpierw przygotować sobie wszystko na miejscu, a przynajmniej znaleźć lokum.

Roczny syn imigrantów otrzymał od Home Office nakaz opuszczenia UK. Dwa miesiące po tym, jak jego ojciec otrzymał pracę w NHS

- "Spakować walizkę, kupić lot i z niego skorzystać. U mnie zadziałało i żyje :D"

- "Bilet i taksówka"

- "Wracasz podejmujesz pracę za polskie cebuliony i happy days"

SZOK: Polityk porównał imigrantów do szczurów!

- "My się ogarnelismy z powrotem w miesiąc.

Wypowiedz mieszkanie,

zrezygnuj pracy,

Zmień adres w banku,

Zrezygnuj z wszelkich usług (internet, TV itd itp, prawdopodobnie będą kary umowne)

Wypisz się z GP

Zamów kuriera na graty,

Sprzedaj auto lub weź je ze sobą.

Będąc w Polsce możesz się starać o u1 i p85."

- "jeszcze przed samym wylotem wyrejestrujemy sie z GP i poprosimy o wydruk historii przebytych chorob oraz szczepien(to akurat jest w czwrwonej ksiazeczce dziecka ale chce miec tez bardziej czytelna wersje). Dom mamy do 20maja a wylot 3 czerwca wiec odswiezymy sciany i dywany, oddamy klucze i pomieszkamy chwile u znajomych."

- "nawet nie chce o tym myslec bo juz i tak mam nerwy na mysl o ogarnieciu wszystkiego...u nas jeszcze ten problem, ze dolatujemy 2 tyg.po tym jak kot i rzeczy przyjada, wiec musielismy uprosic znajomych by sie nim zajeli w naszym mieszkaniu, mam nadzieje, ze jakos to wszystko sie ulozy i bedzie z gorki ;) tego zucze sobie i nam wszystkim ;)"

Aplikacja o settled status: O czym trzeba pamiętać, składając wniosek o status osoby osiedlonej w UK?

- "My najpierw unormowalismy sprawy lokum w Polsce, potem zarezwrwowalismy pol vana(lokalna firma okolo £450 za rzeczy plus kot), nastepnie dalisny wypowiedzenie najmu w agencji mieszkaniowej, a rarczej poinformowalismy, ze nie bedziemy przedluzac kontraktu, kupilismy bilety i teraz ostro dzialamy z paszportem dla kota, oraz przeniesieniem adresu do korespondencji(bank itp.)wracamy za miesiac."