Powrót do Polski: Mam brytyjskie obywatelstwo – czy po powrocie do kraju stracę przywileje w UK?

Sprawdź, kto może otrzymać brytyjski paszport i w jakich okolicznościach prawo do niego może zostać odebrane.

Wyjeżdżając z UK, nie mamy pewności, że tu nie wrócimy lub że nie wrócą tu nasze dzieci. W takiej sytuacji można się zastanawiać, jakie prawa przysługują posiadaczom brytyjskich paszportów i czy prawa te można utracić, gdy opuści się Wyspy na przykład na kilkanaście lat. Czy posiadanie brytyjskiego paszportu oznacza, że jest się obywatelem UK?

Na oficjalnych stronach brytyjskiego rządu znaleźć można aktualne informacje dotyczące brytyjskiego paszportu oraz brytyjskiego i podwójnego obywatelstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sprawdzone informacje.

BRYTYJSKI PASZPORT

Na stronach gov.uk czytamy, że brytyjski paszport może otrzymać tylko i wyłącznie osoba, która jest obywatelem UK. Wyjazd z UK – nawet wieloletni – nie odbiera automatycznie prawa do paszportu lub prawa do ubiegania się o nowy paszport, gdy dotychczasowy straci ważność.

Prawo do posiadania lub odnowienia brytyjskiego paszportu można utracić przede wszystkich będąc karanym za poważne przestępstwa. Władze UK mogą odebrać osobie karanej (lub oskarżonej) paszport, by uniemożliwość jej wstęp do lub wyjazd z UK.

BRYTYJSKIE OBYWATELSTWO

Brytyjskie obywatelstwo można otrzymać w kilku sytuacjach – oto trzy wybrane przypadki:

jeśli rodzice dziecka są obywatelami UK

jeśli rodzice dziecka urodzonego w UK są brytyjskimi rezydentami

jeśli osoba mieszka w UK co najmniej 3 lata i jej formalny partner jest obywatelem UK.

PODWÓJNE OBYWATELSTWO

Wielka Brytania należy do tych krajów, w których podwójne obywatelstwo jest akceptowane. Oznacza to, że Ty lub Twoje dziecko możecie mieć zarówno polskie, jak i brytyjskie obywatelstwo oraz związane z tym wszystkie prawa, obowiązki i przywileje.

Na stronach rządowych czytamy jednak, że w przypadku, gdy osoba ma podwójne obywatelstwo, np. polsko-brytyjskie, to podczas jej pobytu na terenie drugiej ojczyzny, np. w Polsce, nie przysługuje jej brytyjska pomoc dyplomatyczna.

CZY PO WYJEŹDZIE Z UK, BRYTYJSKI OBYWATEL TRACI PRZYWILEJE?

Teoretycznie nie powinno się stracić żadnych podstawowych przywilejów związnych bezpośrednio z posiadaniem brytyjskiego obywatelstwa. Jednak wiele przywilejów związanych jest ściśle z miejscem stałego zamieszkania danej osoby.

Przykładowo, na jednej z grup facebookowych, polsko-brytyjska studentka zauważyła:

„Studenci-Brytyjczycy, mieszkający w UE, ale nie w UK są traktowani jak obywatele krajów UE, jeśli chodzi np. o pożyczkę studencką. Ci z kolei, którzy mieszkają poza UE są traktowani jak obywatele krajów spoza UE, jeśli chodzi o wysokość czesnego i pożyczki studenckie. Chodzi o to, gdzie dana osoba jest rezydentem, czyli gdzie mieszka na co dzień”.