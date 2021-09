Powrót do Polski: Formalności związane z edukacją dziecka w polskiej szkole. Co należy wiedzieć?

Powrót do Polski, jeśli posiada się dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym, wiąże się także z jego powrotem do szkoły. Jakie formalności należy załatwić, żeby dziecko po przyjeździe z Wielkiej Brytanii do Polski mogło bez problemu kontynuować naukę w polskiej szkole?

Najlepszym sposobem na gładkie przejście między edukacją w Wielkiej Brytanii i w Polsce jest zaplanowanie przyjazdu przed rozpoczęciem roku szkolnego w Polsce. Wtedy bez większych problemów będzie czas na załatwienie wszystkich potrzebnych formalności, a dziecko będzie mogło spokojnie kontynuować edukację w polskiej szkole. Na wstępie warto wiedzieć, że każde dziecko w Polsce ma prawo do korzystania z edukacji we wszystkich szkołach publicznych czyli w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, szkołach artystycznych i zawodowych.

Trzeba też pamiętać o tym, że system edukacji w Wielkiej Brytanii i w Polsce znacznie się różni. Od tego roku szkolnego w Polsce zmienił się system edukacji – gimnazja są wygaszane. Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Natomiast dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak czytamy na oficjalnej stronie rządowej "Powroty": W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy należy skierować do dyrektora właściwej publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, albo wybranej szkoły ponadpodstawowej, wniosek o przyjęcie do szkoły i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Jeśli zdarzy się tak, że nie zdążymy przed wrześniem, to i tak polska szkoła nie powinna robić większych problemów. Należy jednak przywieźć świadectwo lub zaświadczenie wydane przez zagraniczną szkołę, wtedy dyrektor polskiej placówki przyjmie nowego ucznia na podstawie sumy lat nauki szkolnej. Dokumenty z brytyjskiej szkoły powinny być oczywiście przetłumaczone na język polski, dotyczy to wszystkich dokumentów nawet świadectw szkolnych.

Pamiętajmy też, że tylko dokumenty przetłumaczone tłumacza przysięgłego mają w Polsce moc prawną, jednak zgodnie z tym, co czytamy na łamach serwisu "Powroty" w tym przypadku nie jest to konieczne. Suma lat szkolnych pozwoli uniknąć powtarzania przez ucznia materiału bądź przeskoczenia do materiału, który nie był omawiany w brytyjskiej szkole.

Dla powracających do polskich szkół dzieci, bądź tych rozpoczynających w nich naukę największym problemem jest nieznajomość zasad gramatyki, ortografii oraz w ogóle zasad języka polskiego, a także lektur szkolnych. Pojawiają się też problemy w różnicach programowych oraz problemy wychowawcze. Z tego powodu polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o wprowadzeniu dodatkowych godzinach nauki języka polskiego dla takich uczniów. Rozkład dodatkowych zajęć ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może być ich więcej niż 2 godziyn w tygodniu. Zajęcia wyrównawcze trwają 12 miesięcy. Zajęcia te są bezpłatne i przysługują każdemu uczniowi bez względu na to czy ma obywatelstwo polskie czy nie. Dlatego warto się o nie dopytywać w danej szkole i warto wiedzieć, że każda placówka ma obowiązek zorganizowania (w porozumieniu z gminą) takich zajęć.

Warto również dodać, że uczniom przybywającym zza granicy przysługują również bezpłatne zajęcia z innych przedmiotów w celu uzupełnienia różnic programowych oraz ułatwienia w zakresie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. To jednak nie wszystko!

Od 1 września 2017 r. umożliwiono organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy. Czym one są i jak funkcjonują? Znów - cytujemy za portalem "Powroty": Celem wprowadzonych rozwiązań jest umożliwienie szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do polskiego systemu oświaty, wprowadzenie ułatwień w adaptacji do nowych warunków nauki, uzyskanie szybkiej i efektywnej nauki języka polskiego, w tym języka specjalistycznego, niezbędnego do aktywnego udziału w zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczania w istniejących w szkole klasach regularnych, a tym samym – pełne włączenie i zintegrowanie uczniów z polskim systemem oświaty.

Polscy uczniowie powracający bądź przyjeżdżający zza granicy mają także możliwość kontynuowania nauki szkolnej w placówkach dwujęzycznych. Szkoły takie prowadzą zajęcia w języku polskim oraz w jednym z języków nowożytnych - angielski, francuski czy niemiecki. Jest to łatwiejszy sposób na integrację ucznia z polskim systemem edukacyjnym. Co ważne, to w szkołach dwujęzycznych realizuje się program językowy znacznie rozszerzony niż w szkołach standardowych.

