Powrót do Polski: 4 patenty na przeprowadzkę z zagranicy

Fot. Canva

Przymierzasz się do przeprowadzki z UK do Polski? Zastanawiasz się, jakie system pakowania będzie najlepszy? Oto cztery sprawdzone „patenty” na przeprowadzkę z zagranicy.

Pakowanie całego dobytku przed życiową przeprowadzką może być dość przerażającą ideą. Trudno wyobrazić sobie nie tylko jak przewieźć całe mnóstwo nagromadzonych przez lata rzeczy, ale także – jak to wszystko spakować, żeby ułatwić sobie późniejsze rozpakowanie w nowym miejscu.

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku internautka zadała pytanie, dotyczące przeprowadzki. Chciała się dowiedzieć, czy Polacy, którzy mają już za sobą przeprowadzkę z emigracji do Polski, pakowali dobytek według jakiś konkretnych systemów i czy mogą podzielić się sprawdzonymi przez siebie metodami efektywnego pakowania rzeczy. Autorka wpisu napisała:

„Witam, mam pytanie natury technicznej, w jaki sposób pakowaliście swój cały dobytek do transportu? Po 14 latach w Holandii, prawdopodobnie jeszcze przed świętami, będziemy wracać do Polski, chciałabym już powoli zacząć pakować rzeczy mniej używane, typu książki, akcesoria kuchenne, zabawki dzieci, letnie ubrania.. Ale nie do końca wiem, jak się za to zabrać, do kartonów? Do większych worków? Do walizek? Podzielcie się swoimi sposobami”.

Co prawda, autorka posta planowała powrót do Polski z Holandii, ale wiele osób komentujących pisało o swoich doświadczeniach dotyczących wyprowadzki z UK. Poniżej zamieszczamy więc cztery subiektywnie przez nas wybrane przeprowadzkowe „patenty” rekomendowane przez facebookowiczków z grupy powrotowej. Nie są to oczywiście wszystkie możliwe sposoby ułatwiające przeprowadzkę, ale od czegoś przecież trzeba zacząć.

Przeprowadzka do Polski. Sposoby na pakowanie rzeczy

1. Selekcja rzeczy przed pakowaniem

Jedna z internautek doradziła bardzo praktyczną rzecz. Mianowicie – aby jeszcze przed rozpoczęciem pakowania, zrobić w domu generalną selekcję dobytku. Tego typu zabieg może zaoszczędzić sporo miejsca, ponieważ pomoże zabrać ze sobą do nowego miejsca tylko przydatne rzeczy. Jak napisała internautka: „przy przeprowadzce najpierw zrób ogromną selekcję. Pokój po pokoju i to co nie jest super przydatne czy potrzebne na sprzedaż albo oddaj. Zrobi się połowa z twojego dobytku”.

2. Numerowane kartony z listą zawartości

Pierwszym ciekawym sposobem na pakowanie się przed dużą przeprowadzką, jest metoda podpowiedziana przez jedną z internautek właśnie z Wielkiej Brytanii. Polka podpowiada, by cały dobytek popakować w kartony, a kartony ponumerować. Dla każdego z ponumerowanych kartonów należy też przygotować listę ze spisem rzeczy znajdujących się w środku. Jedna z internautek, również korzystających z tej metody pakowania, napisała: „Miałam 100 kartonów po 15 latach w Irlandii. Każdy opisany numerkiem i w Word dokumencie, spisałam listę co pod każdym numerem się kryło. Bardzo łatwo było znaleźć i rozpakować”.

Do tego pomysłu druga internautka dorzuciła pomysł, by ponumerowane kartony podzielić na sekcje takie jak na przykład: ubrania zimowe, ubrania letnie, zastawa, garnki itd. – według własnego uznania. W ten sposób po przewiezieniu dobytku bardzo łatwo będzie się odnaleźć w gąszczu przeprowadzkowego chaosu.

3. Ubrania w worki próżniowe

Oprócz kartonów, wiele osób poleca także korzystanie z worków próżniowych do pakowania i zabezpieczania ubrań. Worki próżniowe mają dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, pozwalają zaoszczędzić trochę miejsca, dzięki maksymalnemu zmniejszeniu objętości zajmowanej przez ubrania. Po drugie natomiast, jeśli są to worki porządne, dobrze wykonane, zapewnią ubraniom ochronę na czas transportu, tworząc barierę przed wilgocią czy brzydkimi zapachami. Worki próżniowe – podobnie jak wspomniane wyżej kartony – także można ponumerować i zrobić listę z całą zawartością każdego takiego worka.

4. Pakowanie „na raty” i wysyłanie paczek do Polski

Ostatnim z najbardziej przydatnych sposobów na „ogarnięcie” przeprowadzki z zagranicy do Polski jest tak zwane pakowanie „na raty” i wysłanie przynajmniej części dobytku wcześniej paczkami. Polecająca to rozwiązanie internautka napisała: „Ja wróciłam też z Holandii rok temu. Pakowałam na raty niepotrzebne rzeczy i wysyłałam transportem do Polski. Ostatnie 2 tygodnie najważniejsze rzeczy do kartonów, do worków ubrania”. Inni zamiast przesyłania przewozili rzeczy na raty, będą w Polsce na krótkich urlopach. Oczywiście, wysyłanie wcześniej paczek do Polski sprawdzi się tylko w przypadku, gdy w ogóle mamy dokąd te paczki wysłać, jednak z pewnością uprości to ostateczne przewożenie dobytku i być może umożliwi wynajem mniejszego samochodu na przeprowadzkę.