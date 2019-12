Powrót do PL: „Jeśli czegoś się obawiam to tego, jak będzie wyglądała moja sytuacja mieszkaniowa za kilka lat” - Zobacz wyznanie internauty

Fot. Getty

Zadowolony z powrotu do ojczyzny Polak, wskazał zarówno pozytywne strony wyprowadzki z Wielkiej Brytanii, jak też konkretne obawy, z jakimi musi zmierzyć się w najbliższym czasie w Polsce. Zobacz, co mu się w Polsce udaje i podoba, a co stanowi dla niego największe wyzwanie i niewiadomą.

Na jednej z grup na Facebooku Polak postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem w Polsce po powrocie z Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, internauta wymienił zarówno konkretne zalety podjętej decyzji, jak też niepewność, którą decyzja o powrocie wniosła w jego życie. Głos internauty jest zatem kolejnym spojrzeniem na powrót, które naświetla ten gorący temat z jeszcze innej perspektywy niż dotychczas.

Polak zaznacza, że zmiana kraju nie była dla niego problematyczne pod względem zawodowym, ponieważ pracę w Polsce, w Gdańsku znalazł bardzo szybko - mimo braku specjalistycznych kwalifikacji. Zarobki, jak na ten moment, również są dla niego zadowalające.

„Ponieważ wiele osób pyta o wrażenia z powrotu do Polski, jak to wygląda, czy umieramy z głodu, czy nas biją, to postanowiłem opisać moje doświadczenia po 4 miesiącach od powrotu do Gdańska:

1. Pracę znalazłem bez problemu, mimo tak naprawdę braku szczególnych kwalifikacji poza znajomością języka. Wysłałem CV w kilka miejsc, koniec końców dostałem dwie oferty za te same pieniądze.

2. Zarabiam na rękę około 3000zł + dodatki co jakiś czas.

3. Miałem bardzo dużo niecodziennych wydatków od mojego powrotu i nigdy nie wydałem całej pensji w miesiąc, udało się coś odłożyć, tak samo teraz w okresie świątecznym nie zabrakło mi pieniędzy na prezenty.

4. Trochę załatwiałem w urzędach i naprawdę nie spotkałem się ani z chamstwem, ani z bardzo długimi kolejkami czy problemami (jedyne miejsce, gdzie ktoś był dla mnie niemiły, to moja była szkoła, ale tego się po nich spodziewałem)”.

Internauta zaznacza jednak, że w Polsce nie jest tak zupełnie różowe - dwa podstawowe problemy, które stanęły przed Polakiem po powrocie to wynajem lub kupno mieszkania/domu oraz wzrost cen.

„Teraz kilka innych spraw: mieszkam póki co u rodziny i rzeczywiście kupno mieszkania to może być problem, Gdańsk to jedno z najdroższych miast w Polsce, wynajem z mojego punktu widzenia nie wchodzi w grę, więc jeśli czegoś się obawiam to właśnie tego, jak będzie wyglądała moja sytuacja mieszkaniowa za kilka lat.

Tak samo mam pewne obawy względem cen, drożeje wszystko, a co za tym idzie inflacja idzie do góry, więc trochę obawiam się o ładowanie się w jakikolwiek kredyt”.

Podsumowują wszystkie wymienione wcześniej plusy i minusy swojego powrotu do kraju, Polak stwierdza, że mimo wszystko decyzję o przeprowadzce uważa za trafną i jest z niej zadowolony. Pozytywnie wyraża się również o atmosferze międzyludzkiej panującej obecnie w Polsce.

„Czy jestem zadowolony z powrotu? Oczywiście. W Polsce jest kolorowo, nie mam w pracy ćpunów czy alkoholików jak to bywało w Anglii, na mieście "dzieje się" dużo więcej, mam co robić w weekendy, ludzie są dla mnie mili, a nawet jak się zdarza, że ktoś jest gburem to przecież w UK też się zdarzało, trzeba to zlać ciepłym moczem i się nie przejmować idiotami.

Jeżeli zastanawiacie się nad powrotem, to zachęcam żeby spróbować. Jeśli wyjechaliście z dużego miasta to powinniście bez problemu się zaaklimatyzować, znaleźć pracę i znajomych. Pozdrawiam i Wesołych Świąt”.

