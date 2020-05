Powrót do PL: „Ja się nigdzie nie wybieram, ale wokół mnie ludzie poznikali”. Ilu Polaków wyjechało z UK?

Fot. Getty

Coraz więcej Polaków mieszkających w UK zauważa, że z ich otoczenia "znikają" rodacy - czasem ci dalsi, czasem bliżsi, ale jest ich wokół coraz mniej. Czy obserwujecie podobne zjawisko?

Jedna z internautek napisała w sieci, że od jakiegoś czasu odnosi wrażenie, że z jej otoczenia Polacy po prostu „poznikali”, a ona sama w ogóle nie myśli o powrocie do Polski. Wypowiadając się na jednej z grup na Facebooku, Polka mieszkająca w UK zapytała, czy pozostali użytkownicy mają podobne spostrzeżenia, co ona: „Słuchajcie, czy tylko ja mam wrażenie, że dużo Polaków zjechało do Polski? Takich mam tu wokół siebie, że poznikali. Jestem w UK i się nigdzie nie zbieram do powrotu...... ale?”

Pod postem pojawiło się dużo komentarzy, w których niektórzy przyznawali, że zauważyli podobne zjawisko w swoim otoczeniu, a niektórzy wcale nie zgadzali się z twierdzeniem, że wielu Polaków wyjechało w ostatnim czasie z UK. Inni z kolei szukali motywów zaobserwowanej przez autorkę posta tendencji, pisząc na przykład, że teraz w UK nie żyje się tak wygodnie, jak kiedyś, a z kolei w Polsce poziom życia się poprawia. Jeszcze inni byli jednak zdania, że w dobie obecnego kryzysu, mimo wszystko to Wielka Brytania lepiej sobie poradzi z problemami zdrowotno-gospodarczymi, niż Polska, dlatego korzystniej jest zostać na Wyspach.

Wśród komentujących byli też tacy, którzy wskazywali, że z powodu Brexitu czują się w UK niechcianymi imigrantami, a w Polsce byliby wreszcie "u siebie". Jeszcze inni zaznaczali, że powrót do Polski lub pozostanie na Wyspach to przecież indywidualna sprawa, więc powinno się zwyczajnie uszanować czyjąś decyzję i żyć dalej, nie komentując jej.

Jakie są spostrzeżenia Polaków z UK? Oto kilka ciekawych komentarzy

Z mojej okolicy ci co mieszkali na tak zwanych „pokojach”, gdzie jedno tu a rodzina w Pl to zjechali. Ci co mają tu domy, mieszkania kupione czy od państwa nadal tu są i raczej się nigdzie nie wybierają...

Moim zdaniem w dużych miastach w Pl wcale nie jest źle. Mam sporo znajomych, którzy wrócili do Pl i mają się naprawdę dobrze. Uważam, że w UK kiedyś żyło się o wiele lepiej. Teraz tutaj wszystko drożeje, a zresztą też nie robi się też ciekawe dla imigrantow, wiadomo cały ten Brexit. Oczywiście, nie wiadomo co dalej z nim będzie, ale społeczeństwo angielskie nie jest dobrze nastawione na imigrantow teraz. Czy nikt tego z Was nie widzi? Nie czytacie angielskie gazety itd.? Jednak co u siebie, to u siebie.

Tak, strach powoduje to, że ludzie ciągną do domu, do swojego środowiska, między swoich. To daje poczucie bezpieczeństwa. Jednak nie myśli się wtedy logicznie. Górę biorą emocje i presja ze strony najbliższych. Kalkulujac na chłodno UK poradzi sobie lepiej w tym kryzysie.

Dużo zjechało takich, którzy mają płacone 80% od państwa, a jak się to wszystko skończy, to wrócą - sama znam takich kilka osób.

Niech każdy decyduje, gdzie chce żyć i mieszkać. Oprócz UK, do pracy są Niemcy, Holandia i blisko Pl. Takie prawo - można spróbować, wrócić, później znowu wyjechać, dużo rodzin wyjechało do innych krajów. Każdy szuka swojego miejsca na ziemi. Życzę wszystkim pomyślnych powrotów, nieważne w którą stronę.

Bardzo wielu jedzie z powrotem do UK. Jest mnóstwo postów na grupach, że mogą kogoś zabrać do UK, bo mają wolne miejsce :D