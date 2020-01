Powrót do PL: Ile wydaje w miesiąc przeciętna rodzina w Polsce?

Fot. Getty

Zastanawiasz się, czy po powrocie do Polski Twoje wydatki na życie istotnie różniłyby się od tych w Wielkiej Brytanii? Zobacz, jakie są koszty życia w ojczyźnie przeciętnej rodziny 2+2.

Określenie ile dokładnie na utrzymanie wydaje rodzina w Polsce czy gdziekolwiek indziej nie jest łatwym zadaniem, ponieważ każdy ma nieco inne nawyki żywieniowe i zakupowe, robi zakupy w różnych sklepach, oszczędza lub nie przejmuje się kwestią odkładania pieniędzy… Poniżej podajemy więc przybliżone szacunki, które mają jedynie funkcję orientacyjną.

Niezbędne wydatki na życie i utrzymanie rodziny, w której skład wchodzi dwójka dorosłych i dwoje dzieci można podzielić na cztery kategorie (nie biorąc pod uwagę kwestii ewentualnego odkładania pieniędzy):

mieszkanie i rachunki jedzenie, środki czystości i kosmetyki dzieci inne wydatki.

Mieszkanie i rachunki

Jeśli nie mamy własnego domu lub mieszkania, to wydatek na mieszkanie będzie obejmował albo spłatę kredytu, za których kupiliśmy nieruchomość, albo opłatę za wynajem. Rata kredytu hipotecznego o wartości około 250 tys. zł będzie wahała się między 1200 a 1500 zł miesięcznie. Z kolei koszt wynajmu mieszkania dwupokojowego będzie znacznie różnił się w zależności od miasta, w którym mieszkamy, jednak przy niezbyt wygórowanych wymaganiach prawopodobnie udałoby się nam wynając mieszkanie w przedziale cenowym 1500-2500 zł.

Z kolei opłaty za rachunki - wliczając gaz, prąd, wodę, wywóz śmieci, telefon, internet - wyniosą nas raczej nie mniej niż 300 zł miesięcznie.

Jedzenie, środki czystości, kosmetyki

Według relacji internautów na różnych forach dostępnych w sieci, koszt niezbędnych codziennych wydatków dla czteroosobowej rodziny w Polsce waha się od 2000 do 4000 zł na miesiąc. Oprócz jedzenia do kwoty tej należy zaliczyć środki czystości, takie jak papier toaletowy, domestos czy płyn do mycia naczyń, a także podstawowe kosmetyki codziennego użytku (mydła, pasty do zębów, szampony, podstawowe kremy).

Dzieci

Do tej kategorii należą ubranka, kosmetyki i środki higieniczne przeznaczone dla dzieci, zabawki, a także opłaty za żłobki czy zajęcia dodatkowe, np. kursy językowę lub sport. Internauci donoszą, że wydatki z tej kategorii znacznie różnią się ze względu na wiek dzieci - na nastolatków wydamy raczej nieco mniej niż na niemowlęta czy przedszkolaków. Innymi ważnymi zmiennymi są też: kwestia zajęć dodatkowych oraz ogólnego poziomu „rozpieszczania” dzieci. Koszt standardowy waha się tu między 700 a 2000 zł.

Inne wydatki

Pozostałe wydatki niezbędne do życia, takie jak wizyty u lekarzy, leki, utrzymanie samochodu czy zakup ubrań dla dwójki dorosłych, mogą okazać się kategorią najbardziej zróżnicowaną - niektórzy wcale nie chodzą do lekarzy i nie biorą innych leków niż przeciwbólowe, inni z kolei mogą potrzebować regularnych wizyt u specjalistów i drogich leków czy zabiegów... Nie wszyscy mają też samochody, a koszt samej beznzyny może być znaczny i wynieść miesięcznie nawet kilkaset złotych. Załóżmy jednak, że w kategorii "inne wydatki" miesięcznie czteroosobowa rodzina posiadająca samochód i kupująca niewielką ilość medykamentów wyda około 500 zł.

Podsumowanie

Sumując wszystkie wymienione wyżej niezbędne wydatki czteroosobowej rodziny, mieszkającej w Polsce, widzimy, że miesięczny koszt życia wyniesie w przybliżeniu od 4700 do 9300 zł. Przypomnijmy jednak, że są to jedynie przybliżone wyliczenia, które pełnią funkcję orientacyjną. Faktyczne wydatki mogą znacznie się różnić między poszczególnymi rodzinami.

Co sądzicie o kosztach utrzymania w Polsce? Uważacie, że życie rodziny z dziećmi jest w Polsce drogie? Czekamy na Wasze opinie!

