Powrót do PL: Ile czasu mija od decyzji do przeprowadzki? Doświadczenia Polaków okazują się mocno zróżnicowane

Decyzja o powrocie i planowanie to dopiero początkowe etapy wyprowadzki z UK. Ile czasu polskim emigrantom zajmuje przechodzenie od „teorii” do „praktyki” w przypadku powrotu do Polski?

Samo myślenie o powrocie i podjęcie mentalnej decyzji nie wystarcza do realizacji planów o wyprowadzce z UK i powrocie do Polski. Ile czasu zajmuje przejście od „teorii” do faktycznego działania? Polscy emigranci podzielili się w internecie swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Ile czasu zajmuje przejście od rozmyślań do powrotu w praktyce?

Na jednej z powrotowych grup na Facebooku Polka zapytała rodaków: „Jak przygotowywaliście się merytorycznie do powrotu do PL? Jak długo zajęło wam przejście od „teorii” do oddania kluczy/zakończenia pracy i wyjazdu? Zastanawiam się nad decyzją i każde za i przeciw będzie mi pomocne”.

W odpowiedzi pod postem pojawiło się wiele konstruktywnych komentarzy, w których Polacy chętnie dzielili się swoimi historiami powrotowymi, wskazując, ile mniej więcej czasu zajęło im przejście od decyzji o powrocie do rzeczywistej wyprowadzki z UK i powrotu do Polski.

Doświadczenia Polaków okazały się mocno zróżnicowane - od spontanicznego wyjazdu bez przygotowań, po kilkanaście lat. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło jednak okresu od kilku do kilkunastu miesięcy. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy, uporządkowanych pod kątem długości odstępu między zamysłem a faktyczną przeprowadzką.

1. Powrót spontaniczny

„Szczerze decyzja podjęta w sekundę bez zastanowienia co będzie dalej.... Powód sprawy rodzinne. Wcześniej planowane, ale odkładane bo jeszcze na to brakuje, czy na tamto. Samo życie... W jedną chwilę przestało się liczyć wszystko o co wcześniej się martwiliśmy. I jesteśmy od 3 lat w domu ja po 13 mąż po 15 latach w uk”.

„W ogóle u mnie było wszytko super spontanicznie”.

2. Kilka miesięcy do roku

„3 miesiące, no może prawie 4”.

„Decyzja wrzesień 2020, dom wystawiony do sprzedaży maj 2021, przeprowadzka sierpień 2021. Wyszło idealnie. Powodzenia”.

„U mnie zbieranie się zajęło ok. rok”.

„Zdecydowaliśmy, że wracamy w tamtym roku w sierpniu. Sprzedaż domu na końcówce.. więc niecały rok”.

„Zdecydowaliśmy o powrocie w marcu, a wróciliśmy na początku maja (…) wszystko od podstaw, tzn. mieszkanie znalazłam przed powrotem, zapisałam dziecko do przedszkola itp. Mimo, że to był początek pandemii wszystko udało się załatwić i to na odległość. Mieliśmy wracać we wrześniu ale covid przyspieszył powrót”.

„We wrześniu podjęta decyzja, a w marcu już w PL (miał być styczeń, ale covid pokrzyżował plany) (...) wszystko od podstaw, lecz z pomocą siostry”.

„Zaczęłam wysyłać CV w marcu, w sierpniu byłam już w Polsce”.

3. Do kilku lat

„Decyzja dwa lata temu, wracamy za 2 miesiące. Budowaliśmy dom”.

„1,5 roku”

„Przygotowania trwają od 3 lat i prędko się nie skończą”.

„Zjechaliśmy po 16 latach z trójką dzieciaków. Zaraz minie rok w Polsce. Decyzja podjęta była na 2,5 roku przed wyjazdem. Do UK mogę wpaść w odwiedziny ewentualnie, bo jakichkolwiek braków nie odczuwam, a bałam się, oj bałam”.

4. Od momentu wyjazdu za granicę

„U mnie to trwa odkąd przyjechałam czyli 17 lat, ale na razie nie wracam”.

A Wam ile czasu zajęło przechodzenie od „teorii” do „praktyki” w przypadku powrotu do Polski? Jeśli jeszcze nie wróciliście, ale macie taki zamiar, to od jakiego czasu jesteście na etapie planowania? Piszcie do nas na adres [email protected].