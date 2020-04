Powrót do PL: Czemu Polacy wyjeżdżają do UK, a co motywuje ich do powrotu? Zobaczcie najważniejsze powody

Fot. Getty

Wielu z nas przyleciało do UK tylko na kilka miesięcy - żeby sobie dorobić, a potem wrócić do Polski z odrobiną oszczędności. Jednak sześć miesięcy niejednokrotnie zamieniło się w 10 czy 15 lat… Czemu Polacy wyjeżdżają na Wyspy? Czemu zostają na tak długo? I czemu chcą wraca - o ile chcą…? Czy aktualna sytuacja kryzysu zdrowotnego i niekorzystne przewidywania gospodarcze zmieniają perspektywę Polaków mieszkających w UK?

Na jednej z grupo „powrotowych na Facebooku, pewien użytkownik zapytał Polaków o to, co skłoniło ich do emigracji na Wyspy, a co skłania ich teraz do powrotu: „Witam, co was motywowało do wyjazdu do UK ??? Co was teraz motywuje do powrotu do Polski ??? Gdzie w sytuacji kiedy idzie kryzys na rynku pracy, powroty mogą bardzo wyhamować”.

Pytanie okazało się niezwykle nurtujące dla wielu użytkowników, ponieważ pod postem pojawiło się bardzo dużo odpowiedzi. Internauci dzielili się swoimi doświadczeniami i można by powiedzieć, że co osoba, to zupełnie niepowtarzalna historia. Historie te mają jednak czasem pewne wspólne cechy wiele osób pisało, że ich wyjazd do UK miał być początkowo bardzo krótki - kilka miesięcy, pół roku… Jednak często okazywało się, że życie napisało zupełnie inny scenariusz i osoby te pozostawały w Wielkiej Brytanii znacznie dłużej i kilki czy kilkanaście lat po wyjeździe wciąż nie myślą jednak po powrocie.

Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy:

Ja przyjechałam tutaj za chłopakiem. Oboje wiedzieliśmy też, że nigdy nie zostaniemy tutaj na stałe. Mieliśmy wracać w tamtym roku ale zatrzymały nasz ważne sprawy urzędowe i przenieśliśmy nasz powrót na ten rok i wracamy pod koniec kwietnia tak jak mieliśmy zaplanowane.Ja po 6latach a mój narzeczony po prawie 8latach.

Ja przyjechałam tu do przyjaciółki w wieku 20 lat tylko na 6 miesięcy bo nic nie miałam do stracenia. Jestem tu 10 lat dla męża już którego poznałam tutaj. A wracamy 26 Maja bo nas tu wszystko przerasta w pewien sposób

Motywacja jest taka że w UK nie ma służby zdrowia. A paracetamol nie wystarczy. Taka jest prawda.

Do wyjazdu do UK motywowało mnie marzenie o własnym domu, a do powrotu wolność i pasja

Anglia już się skończyła moim zdaniem. Czar prysł jest coraz ciężej. Opłaty rosną nie adekwatnie do zarobków. Aktualnie w moim przypadku 4 osobowa rodzina nie jest w stanie odłożyć nic nawet gdy dwie osoby pracują i są małe dzieci. Dodatkowo jest się samym zdanym tylko na siebie

Mnie motwyowal swój własny domek mały na wsi tak" cast a way" (dla nas 2+kot) zbudowaliśmy go przez 5 lat normalnie żyjąc i pracując w uk bez zbędnych rezygnacji z wszystkiego, co w Polsce byłoby nie możliwe, co nas skłanialo do powrotu ,wieczna tęsknota, rodzina wolność, Anglia jak dla nas już się skończyła

Brak tolerancji w Polsce. Nic nie motywuje mnie do powrotu, nie planuje wracać.

>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<

A jak to jest w Waszych przypadkach? Czemu wyjechaliście na Wyspy? Dlaczego zostaliście? I czemu chcecie wraca - jeżeli chcecie…? Czy aktualna sytuacja kryzysu zdrowotnego i niekorzystne przewidywania gospodarcze zmieniają Waszą perspektywę? Piszcie do nas na Facebooku lub na nasz adres mailowy!