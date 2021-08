Powodzie w Anglii i Szkocji. Ulewne deszcze w UK doprowadziły do licznych podtopień [WIDEO]

Fot. Getty

Londyn, Glasgow i inne części Szkocji oraz południowej Anglii - to rejony UK, w których odnotowano najwięcej lokalnych powodzi w ciągu ostatniej doby. Zobacz nagrania.

Z powodu intensywnych opadów deszczu i burz, które w ostatnich dniach nawiedzają większość Wielkiej Brytanii, w Anglii i Szkocji doszło do licznych lokalnych podtopień. Niektóre części południowej Anglii znalazły się pod wodą już trzeci w ciągu mniej niż miesiąca.

Od piątku w większości UK obowiązują żółte alerty Met Office, ostrzegające przed burzami z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Synoptycy ostrzegają także przed gradem. Alerty dla całej Irlandii Północnej oraz dla północnej Anglii obowiązują do godziny 21:00 w niedzielę, natomiast wydane dla większości Szkocji ostrzeżenia obowiązują do północy.

Internauci dzielą się nagraniami, pokazującymi dramatyczne skutki załamania pogodowego w UK. Najwięcej podtopień zgłaszano w południowej Anglii i w Szkocji. Szczególnie wiele informacji płynie z Londynu, a także z Glasgow. Nagrania zamieszczane są głównie na portalu społecznościowym Twitter. Widać na nich zalane drogi miejskie, a także osiedlowe i samochody, próbujące mimo wszystko przejechać ulice, które znalazły się pod wodą.

Oprócz części ulic Londynu, zalane zostały między innymi stacje metra Stepney Green oraz Holborn. Podtopiony został także peron przy Liverpool Street. Wszystkie trzy stacje zostały tymczasowo zamknięte. Londyńska Straż Pożarna poinformowała, że jeszcze w sobotę przed południem odebrała około 50 telefonów, przy czym najbardziej ucierpiały dzielnice Lambeth, Wandsworth i Walthamstow.

More #flooding in London! When are we going get some sunshine! pic.twitter.com/HJ4Xlnhkxe