Powódź w UK: Met Office zapowiada od tego popołudnia kolejne ulewy, a do pomocy zaangażowano wojsko [galeria]

W całym kraju ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia powodziowego. Jest to skutek deszczów, które w ostatnim czasie podtopiły kilka regionów Wielkiej Brytanii.

W wyniku silnych porywów wiatru dochodzących do 70 mil na godzinę ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się zamknąć niektóre mosty w Wielkiej Brytanii, m.in. Queen Elizabeth II Bridge.

Jaka będzie pogoda w poniedziałkowy Bank Holiday?

Już w poniedziałek czeka nas kolejny długi weekend w Wielkiej Brytanii. Jeśli zaplanowaliście wypad za miasto lub grilla, to z pewnością zainteresuje was też, jaka czeka was pogoda.