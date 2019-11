Powódź w północnej Anglii: woda pochłonęła jedną ofiarę, ale Met Office uspokaja - deszcze ustają

Ciało martwej kobiety zostało podjęte z wody powodziowej po doniesieniach o tym, że ktoś został porwany przez rzekę Derwent w hrabstwie Derbyshire. Meteorologowie ostrzegają, że sytuacja - szczególnie w South Yorkshire - nadal jest groźna.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC ​​pogotowie ratunkowe wezwano na odcinek rzeki w Darley Dale, niedaleko Matlock, we wczesnych godzinach porannych w piątek. Oficerowie Derbyshire Police zostali poinformowani, że rwąca woda zmiotła kobietę w Rowsley, a następnie jej ciało zostało odnaleziono przez służby ratownicze około godziny 10.40. - Rodzina kobiety została poinformowana w tej sprawie. Nasze myśli są z nimi. Formalna identyfikacja jeszcze się nie odbyła - czytamy w komunikacie wystosowanym przez policję.

CZYTAJ TAKŻE: Polak włamał się do domu w Manchesterze i zaatakował kobietę grożąc jej nożem, podczas gdy w pokoju obok spało jej 3-letnie dziecko

W związku z sytuacją na Donie w South Yorkshire nadal obowiązuje siedem poważnych ostrzeżeń powodziowych, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego. Licząca sobie 112 km rzeka ze źródłem w Górach Pennińskich, która przepływa przez Sheffield, Rotherham i Doncaster osiągnęła najwyższy poziom wody przekraczający 6,3 metra i była przyczyną tragicznej w skutkach powodzi.

Sytuacja w regionie nadal nie została w pełni opanowana. W części West Midlands nadal nie kursują pociągi. Na trasie Matlock-Derby-Nottingham oraz rejonie Derby i Chesterfield podróżowanie samochodem jest mocno utrudnione. W dniu wczorajszym trwały jeszcze akcje ratunkowe, a mieszkańcy Doncaster, którzy nadal muszą walczyć ze stojącą wodą, mówią że mieli do czynienia z iście "biblijną" katastrofą.

GORĄCY TEMAT: Nowy Spiker będzie rządził w Izbie Gmin twardą ręką? Ma nie pozwolić na wybiegi proceduralne akceptowane przez Johna Bercowa

- Powiedziałbym, że było to prawie biblijne. Po prostu patrzyłeś przez okno z niedowierzaniem, ile deszczu spadło. Samochody zanurzały się w wodzie, ogrody były zrujnowane, nigdzie nie można było jechać. To była po prostu rzeź - komentowała na łamach "The Guardian" Kathleen Overton, 61-letnia urzędniczka pocztowa z Toll Bar

Na szczęście prognozy synoptyków pozostają optymistyczne. Jak komentował Graham Madge, rzecznik Met Office, w planach nie ma wydawania kolejnych alertów pogodowych. Obszary dotknięte powodzią będą mogły "odetchnąć", ulewne deszcze ustaną, choć w rejonie Midlandsa nadal może popadać.