Powódź w Londynie wywołała chaos na drogach. Konieczne było zamknięcie stacji metra i kolejowych [wideo]

W południowo-zachodnim Londynie ulewne deszcze doprowadziły w poniedziałek wieczorem do powodzi, która zalała samochody na ulicach. Konieczne było także zamknięcie stacji metra i zawieszenie kursów linii kolejowych. Nadal mamy do czynienia z utrudnieniami w podróżowaniu w stolicy.

W poniedziałek wieczorem zaskoczeni mieszkańcy Londynu zamieszczali na portalach społecznościowych nagrania z powodzi pod ich oknami na ulicach. Efekty obfitej i nagłej ulewy najbardziej widoczne były w South Hampstead, West Hampstead, Raynes Park, Friern Barnet, Isleworth i Wimbledon.

Powódź w Londynie

W South End Green strażacy zostali wezwani do pomocy przechodniom, którzy przez wodę nie mogli przedostać się na drugą stronę ulicy. Na nagraniach możemy także zobaczyć, jaki chaos powstał na ulicach, gdzie samochody zostały unieruchomione przez powódź.

Władze lokalne Hammersmith & Fulham ogłosiły sytuację alarmową w dzielnicy po tym, jak deszcz spowodował przelanie kanałów ściekowych i przedostanie się zanieczyszczeń do wielu domów.

Ponad 1000 zgłoszeń do straży pożarnej

Londyńska straż pożarna odebrała ponad 1000 zgłoszeń dotyczących problemów wywołanych przez powódź i próśb o interwencję. Rzecznik London Fire Brigade powiedział:

- Prosimy ludzi, aby nie wychodzili na ulicę i nie przejeżdżali przez wodę. Woda powodziowa może być zanieczyszczona, a pojazdy mogą w niej być niestabilne. Prosimy także ludzi, aby sprawdzili, czy wszystko w porządku u ich sąsiadów i sprawdzili ostrzeżenia pogodowe w swojej okolicy.

Zamknięte stacje metra i zawieszone kursy pociągów

Powódź wywołała chaos na drogach, a podtopienia doprowadziły do konieczności zamknięcia niektórych stacji metra i zawieszenie kursów pociągów. Stacja kolejowa Euston musiała zostać zamknięta, a ludzie nie mogli wyjechać, ani wjechać do miasta.

Ponadto stacje metra włączając Chalk Farm i Hampstead w północnym Londynie i Wimbledon na południu także musiały zostać zamknięte ze względu na poziom wody. Na jednym z nagrań zrobionych przez przechodniów i zamieszczonych na Twitterze można zobaczyć, jak woda spływa po schodach na stację metra Sloane Square.

You should see what's happening at Sloane Square.

We wtorek rano zawieszono linię metra Circle i częściowo zawieszono linie District, Hammersmith & City oraz London Overground.

Rzecznik Network Rail powiedział:

- Inżynierowie pracowali w nocy, aby usunąć wodę powodziową i sprawdzić oraz naprawić uszkodzone tory oraz sprzęt. Główne przejazdy działają dzisiaj rano, jednak wiele pociągów i załogi nie kursuje, dlatego pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w transporcie.

Network Rail poinformowało także, że odcinek między Kilburn Junction i Euston nadal pozostaje zablokowany, co z kolei wpłynie na kłopoty w kursowaniu linii London Overground w czasie dnia.

Poza Londynem także doszło do podtopień. Problemy związane z powodzią wystąpiły także w Preston, a odcinek autostrady M6 musiał zostać zamknięty na pewien czas.

Even the rich area of Hampstead in London got flooded today