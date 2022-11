Powódź w Londynie i alerty w całym kraju po uderzeniu sztormu Claudio [wideo]

W całym kraju wprowadzono szereg alertów powodziowych po nocy z ulewnym deszczem, który wywołał poważne szkody także w Londynie. Niektóre części Wielkiej Brytanii nadal są nękane przez sztorm Claudio, który przyniósł ulewy i porywiste wiatry.

Pojawiły się doniesienia o problemach związanych z obfitymi ulewami w godzinach szczytu, zwłaszcza w okolicach Londynu, gdzie stojąca woda sprawiła, że niektóre drogi stały się nieprzejezdne. Pojawiły się także problemy w kursowaniu pociągów.

Ostrzeżenie pogodowe przed deszczem pozostaje w mocy na południowym wybrzeżu Anglii. Od godziny 7:30 rano obowiązuje 21 oddzielnych alertów powodziowych dla części stolicy, miast przybrzeżnych i obszarów w pobliżu wezbranych rzek. Jedno poważne ostrzeżenie przed powodzią dotyczy wioski Buxted w Sussex, gdzie we wczesnych godzinach porannych spadło tyle deszczu, ile zwykle pada na tym obszarze w ciągu miesiąca.

Agencja Środowiska (Environment Agency) ostrzegła, że poziom wody w rzece Uck „jest już wysoki i podnosi się”, a powodzie obejmą „pola, drogi wiejskie, ogrody i nieruchomości nad rzeką”.

Synoptycy spodziewają się jeszcze więcej deszczu tego ranka, ale jest nadzieja na to, że sytuacja odrobinę się ustabilizuje po południu, gdy przestanie padać. Inne ostrzeżenia dotyczące obszarów w pobliżu rzek Esk, Brathay, Rothay, Winster i Wye zostały wycofane mimo obaw przed powodzią.

Wiele samochodów zostało uwięzionych w wysokiej wodzie, która zeszłej nocy zalała autostradę A41 Hendon Way w północnym Londynie. Służby ratunkowe w stolicy odpowiedziały na 45 wezwań związanych z powodzią w całym Londynie, gdy ulewny deszcz związany ze sztormem Claudio uderzył w czasie porannych godzin szczytu.

Londyńska Straż Pożarna otrzymała wiele telefonów od ludzi uwięzionych w samochodach oraz zgłoszeń związanych z zalaniem mienia. Strażacy ostrzegają londyńczyków, aby unikali jazdy samochodami, chodzenia przez wodę powodziową i nie pozwalali bawić się w niej dzieciom i zwierzętom.

Wideo opublikowane na Twitterze pokazuje kilka samochodów jadących przez wodę powodziową – w tym furgonetkę Thames Water – w porannych godzinach szczytu w West Drayton w Hillingdon.

Overnight rains have got cars on the ropes in West Drayton this morning pic.twitter.com/Cu3zfL5yaD