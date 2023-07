Potrzebujemy więcej pracowników z UE – brexitowiec przyznaje się do porażki

Były minister środowiska, George Eustice jest za tym, aby otworzyć granice Wielkiej Brytanii na imigrantów z UE poniżej 35. roku życia i w ten sposób zapobiec niedoborom siły roboczej w kraju i - wynikającej z tego jego zdaniem - rosnącej inflacji.

George Eustice apeluje do wprowadzenia systemu „wiz wzajemnych”, które umożliwią osobom poniżej 35. roku życia pracę w całej UE i Wielkiej Brytanii.





Wielka Brytania potrzebuje pracowników z UE

Opowiadający się mocno za Brexitem były minister środowiska wezwał rząd do ponownego otwarcia granic Wielkiej Brytanii na dziesiątki tysięcy młodych pracowników z krajów Unii Europejskiej, aby w ten sposób zaradzić dotkliwym niedoborom siły roboczej po Brexicie, które – jak mówi – napędzają inflację.

Były minister w swoisty sposób przyznał się do niepowodzeń polityki imigracyjnej po Brexicie i stwierdził, że Rishi Sunak powinien rozpocząć dwustronne negocjacje z krajami UE, aby zapewnić młodym (poniżej 35. roku życia) imigrantom z Unii prawo do otrzymania dwuletnich wiz do pracy w UK.

Eustice, który był ministrem za czasów rządu Borisa Johnsona, uważa, że umowa powinna być wzajemna, aby młodzi Brytyjczycy także mogli mieszkać i pracować przez dwa lata w państwach członkowskich UE. Uważa on, że byłoby to częścią bardzo potrzebnego „pojednania po Brexicie” z europejskimi sąsiadami.

W wywiadzie dla „Observer” Eustice, który odchodzi z parlamentu w następnych wyborach, był bardzo krytyczny wobec Home Office, którego zasady imigracyjne oparte na kwalifikacjach zawodowych "zawodzą na wielu poziomach".

Odnosząc się z kolei do listy zawodów deficytowych powiedział:

- Wady naszego systemu imigracji opartego na tzw. kwalifikacjach pracowników stają się z każdym dniem bardziej wyraźne, gdyż mamy politykę, która nie odpowiada potrzebom naszej gospodarki.

Brak imigrantów przyczyną inflacji?

Jak powiedział Eustice:

- Wpuszczamy ludzi uznanych za wykwalifikowanych pracowników, takich jak prawnicy, syndycy masy upadłościowej, pracownicy muzeów, a nawet dżokeje, kiedy nie mamy żadnych niedoborów w tych sektorach. Ale nie pozwalamy ludziom przyjeżdżać tutaj do pracy w sektorach takich jak przemysł spożywczy, mimo że w tych sektorach występują poważne niedobory siły roboczej, co przyczynia się do inflacji. To jest zatem duży problem. Moja propozycja jest taka, abyśmy rozpoczęli dwustronne negocjacje z państwami członkowskimi UE, zaczynając od takich krajów jak Bułgaria, Rumunia i kraje bałtyckie, a ostatecznie rozszerzyli je na całą UE, aby ustanowić wzajemny program wiz dla młodzieży.

