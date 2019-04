„Potrzebny jest kompromis z obu stron” - Theresa May w specjalnym nagraniu wyjaśniła powody rozpoczęcia rozmów ws. Brexitu z Partią Pracy [wideo]

Fot. YouTube

Po lawinie krytyki ze strony konserwatywnych polityków, Theresa May postanowiła wyjaśnić Brytyjczykom w specjalnym nagraniu powody rozpoczęcia rozmów ws. Brexitu z Partią Pracy. Premier przypomniała, że parlamentarzyści trzykrotnie odrzucili wynegocjowaną przez nią umowę wyjścia, w związku z czym osiągnięcie kompromisu z laburzystami w kwestii Brexitu jest jedyną opcją, która pozostała rządowi, jeśli nie chce on dopuścić do wyjścia UK z UE bez umowy.

Przez ostatnich kilka dni ludzie pytają mnie, co do licha dzieje się z Brexitem. I ja to rozumiem, bo przecież mijają już prawie trzy lata odkąd ludzie zagłosowali w referendum za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – tymi słowami Theresa May rozpoczęła niedzielne wystąpienie skierowane do skonfundowanych Brexitem Brytyjczyków. Chwilę później premier przypomniała kolejne etapy procesu wychodzenia UK z UE, w tym porażkę rządu w zakresie uzyskania poparcia dla umowy wyjścia ze strony parlamentu oraz kategoryczny sprzeciw deputowanych dla twardego Brexitu - Wybór, jaki nam zatem pozostał, to albo wyjście z Unii Europejskiej z umową, albo pozostanie w Unii Europejskiej – dodała May.

W drugiej części przemówienia premier podkreśliła znaczenie rozmów ws. Brexitu z Partią Pracy, co, jej zdaniem, jest obecnie jedynym sposobem, by doprowadzić do wyjścia UK z UE z umową. - Zaczęliśmy rozważać inne drogi, inne podejście, żeby doprowadzić do porozumienia w parlamencie, czyli rozmowy międzypartyjne. Ludzie nie głosowali w referendum zgodnie z preferencjami partyjnymi, dlatego myślę, że społeczeństwo życzy sobie, by politycy częściej pracowali nad tym wspólnie. Jest wiele rzeczy dotyczących spraw politycznych, co do których nie zgadzam się z Partią Pracy. Ale jeśli chodzi o Brexit, to myślę, że są sprawy, co do których się zgadzamy: zakończenie swobodnego przepływu osób, wyjście z UE z umową, ochrona miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa. Dlatego rozmawiamy. Czy możemy znaleźć rozwiązanie, które zapewni zawarcie dobrego porozumienia [z UE] i które uzyska poparcie w parlamencie? To będzie wymagało kompromisu z obu stron, ale ja myślę, że doprowadzenie do Brexitu jest dla nas najważniejsze. Ludzie zagłosowali za wyjściem z UE – jako parlament mamy obowiązek to spełnić – zaznaczyła Theresa May.

Przemówienie skierowane do Brytyjczyków wydaje się być sprytną zagrywką ze strony premier May, dzięki której zmniejszy ona prawdopodobieństwo ataków na rząd w razie fiaska rozmów z Jeremym Corbynem. Z drugiej strony, wyjaśniając rodakom powody rozpoczęcia rozmów z Partią Pracy w sprawie Brexitu, Theresa May niejako odniosła się do krytyki adresowanej względem niej ze strony posłów Partii Konserwatywnej. Przeciwko negocjacjom z Partią Pracy odnośnie umowy wyjścia ostro wypowiadał się m.in. czołowy brexitowiec Jacob Rees-Mogg oraz były minister ds. Brexitu Dominic Raab.

