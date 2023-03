Potężny wybuch gazu zmiótł z powierzchni ziemi budynek mieszkalny w Swansea. Jedna osoba jest poszukiwana, trzy trafiły do szpitala

Potężny wybuch gazu miał dziś miejsce w Swansea, w wyniku którego doszczętnie zniszczony został budynek mieszkalny, a kolejne budynki zostały poważnie uszkodzone. Okoliczni mieszkańcy opowiedzieli dziennikarzom, że usłyszeli głośny huk, a następnie zobaczyli, że z jednego z domów pozostały zaledwie gruzy.

Wybuch gazu w Swansea

Dziś nad ranem, na ulicy Clydach Road, w pobliżu Cwm Arian, w Swansea, w Walii, doszło do potężnego wybuchu gazu. W wyniku eksplozji doszczętnie zniszczony został jeden budynek mieszkalny, a blisko 20 kolejnych zostało w mniejszym lub większym stopniu uszkodzonych. Świadkowie tragedii mówią o ogromnym huku, a także o ogniu i dymie, i unoszących się w powietrzu dachówkach. Mieszkająca naprzeciwko zmiecionego z powierzchni ziemi domu 70-letnia Mo Green powiedziała, że w chwili wybuchu znajdowała się poza domem, ale sąsiad nakazał jej natychmiast oddalić się z miejsca wypadku. Obecnie Brytyjka nie może powrócić do swojej posiadłości, a po obejrzeniu zdjęć wie na razie tylko tyle, że w jej domu wybite zostały wszystkie szyby, a także że uszkodzony został dach jej domu i samochód. Inny sąsiad mieszkający w pobliżu miejsca eksplozji - Alamgir Hossain, wyznał w mediach, że „nagle usłyszał głośny dźwięk”, potem „wyszedł i zobaczył wielkie zniszczenia domu”.





Footage of the gas explosion in Swansea shows one house completely destroyed and another seriously damagedhttps://t.co/hZUxWXlBf6pic.twitter.com/V1MgCyoYsK — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 13, 2023

Wybuch gazu w Swansea – ilu jest poszkodowanych?

Na razie nie jest pewne, ile osób mogło zostać poszkodowanych w wyniku ogromnej eksplozji gazu w budynku mieszkalnym w Swansea. Służby przekazały jednak, że do szpitala trafiły trzy osoby, a na pewno jedna jest poszukiwana. South Wales Police zablokowała drogi w pobliżu miejsca wybuchu i poprosiła ludzi, by trzymali się z od tego obszaru z daleka.

„Służby ratunkowe kontynuują pracę na miejscu eksplozji przy Clydach Road w Morriston, która miała miejsce dziś rano około godz. 11:20. Trzy osoby zostały zabrane karetką do szpitala. Jedna osoba jest obecnie uznana za zaginioną i trwają prace nad jej zlokalizowaniem. Dwie nieruchomości zostały poważnie uszkodzone, a inne sąsiednie również zostały uszkodzone. Władze lokalne utworzyły ośrodek pomocy, aby wesprzeć osoby poszkodowane. Miejsce zostało odgrodzone, a ludzie są proszeni o unikanie tego obszaru na czas trwania incydentu. Clydach Road pozostaje zamknięta, a ruch odbywa się wahadłowo. Nasze myśli są ze wszystkimi, których dotknął poranny incydent i chcielibyśmy podziękować społeczności za wsparcie podczas tego zdarzenia" - poinformowała South Wales Police.

Ze swojej strony Mid and West Wales Fire and Rescue Service poinformowała, że została wezwana do zgłoszenia wybuchu gazu o godzinie 11:20. „Oprócz załóg straży pożarnej i ratowniczej obecna jest tam też South Wales Police i walijskie pogotowie ratunkowe. South Wales Police ogłosiła poważny incydent, w tej chwili nie są dostępne żadne dalsze informacje. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z South Wales Police” - czytamy w oświadczeniu.

Lokalna społeczność jest zdewastowana incydentem

Mieszkańcy Morriston są prawdziwie dotknięci skalą tragedii, do której doszło dziś nad ranem. W pomoc poszkodowanym zaangażował się m.in. klub piłkarski Morriston Town AFC, który wydał oświadczenie, że chętnie przyjmie pod swój dach poszkodowanych przez wybuch mieszkańców. Klub chce zapewnić części mieszkańców miejsce na nocleg lub możliwość zjedzenia czegoś lub napicia się ciepłego napoju. „Jesteśmy zdruzgotani, słysząc, co wydarzyło się na Clydach Road/Field Close. Naprawdę mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeśli jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc któremuś z lokalnych mieszkańców, to nie wahajcie się z nami skontaktować. Właśnie otworzyliśmy klub dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą po prostu wejść do środka i się ogrzać, napić się darmowej herbaty / kawy itp. Przesyłamy całą naszą miłość wszystkim dotkniętym” - czytamy w oświadczeniu klubu.

Eksplozje gazu zdarzają się w UK coraz częściej

To niestety nie pierwszy w ostatnich miesiącach wybuch gazu w budynku mieszkalnym. W sierpniu zeszłego roku doszło do potężnej eksplozji w Thornton Heath, na terenie Wielkiego Londynu, w wyniku której zginęło 4-letnie dziecko. Okoliczni mieszkańcy przez kilka tygodni przed tragedią zgłaszali, że na ulicy wyczuwalny jest zapach gazu, ale służby nic z tym nie zrobiły.

Wcześniej natomiast, do wybuchu gazu doszło w Heysham, w Lancashire. Tam również, w podobnych okolicznościach, życie straciło dziecko, a cztery osoby dorosłe zostały ranne. Z powodu potężnej eksplozji gazu niemal całkowicie zniszczone zostały trzy domy szeregowe.



New drone footage shows scale of devastation from the #ThorntonHeath gas blast. Police tell me parts of a neighbouring building collapsed overnight. 24 hours on there’s still a strong smell of gas in the area. Locals reported concerns two weeks before the explosion. More @GMBpic.twitter.com/b8dTvsm9fE — Richard Gaisford (@richardgaisford) August 9, 2022

