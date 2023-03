Potężny pożar 400-letniego hotelu, w którym mieszkali ukraińscy uchodźcy [wideo]

W 400-letnim hotelu w West Sussex, w którym mieszkali ukraińscy uchodźcy, wybuchł ogromny pożar. We wczesnych godzinach porannych w czwartek strażacy zostali wezwani do Angel Inn i drugiej posiadłości w Midhurst.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że płomienie wybuchły w czwartek krótko po godzinie pierwszej w nocy w budynku obok zabytkowego hotelu przy North Street, a następnie rozprzestrzeniły się na dach. Jeden mieszkańców okolicy, Hilton Holloway, powiedział, że z hotelu ewakuowano około 30 osób, w tym kilka dzieci. Mieszkańcy, którzy byli świadkami pożaru, powiedzieli, że hotel, który ma około 400 lat, był domem dla wielu ukraińskich migrantów, którzy osiedlili się w Midhurst.

Hilton Holloway powiedział, że w hotelu, w którym wybuchł pożar i który miał 15 pokoi, „było wielu ukraińskich uchodźców”. Dodał również, że rozmawiał "z pewną młodą kobietą, która wydawała się względnie spokojna”. Mężczyznę, który mieszka po drugiej stronie North Street, obudziły płomienie i wybiegł na zewnątrz, żeby sprawdzić, co się stało. Na zrobionych przez niego zdjęciach widać rozprzestrzenianie się płomieni z sąsiedniego budynku na dach hotelu Angel Inn.

ZOBACZ WIDEO Z POŻARU:

Straż pożarna i ratownicza w West Sussex określiła pożar jako „poważny”. Na miejsce wysłano 14 wozów strażackich, platformę z drabiną powietrzną, transporter z wodą i pojazd terenowy. Tymczasem policja w Sussex, która wysłała funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia, ostrzegła o zamknięciu dróg w okolicy. Nie zgłoszono żadnych ofiar.

Krótko po 6 rano straż pożarna poinformowała, że ​​incydent „eskalował” i że 14 wozów strażackich walczy z ogniem na miejscu. Strażacy wykorzystali platformę powietrzną do walki z ogniem z wysokości.

- Z budynku ewakuowano ponad 30 osób, a strażacy ciężko pracują, aby opanować ogień – poinformowały służby ratownicze z West Sussex.

Przemawiając z miejsca zdarzenia, kierujący akcją ratunkową Richard Abbot, poinformował osoby dojeżdżające do pracy, że North Street pozostanie zamknięta i poprosił wszystkich o unikanie tego obszaru. Mieszkańcy okolicy zostali także poproszeni o zamknięcie drzwi i okien ze względu na dużą ilość dymu w powietrzu.

- Jest zbyt wcześnie, aby znać przyczynę pożaru, jednak będziemy badać sprawę, gdy tylko będzie to bezpieczne – powiedział.

ZOBACZ OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA OBSZARU, RICHARDA ABBOTA:

