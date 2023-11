Potężna eksplozja domu w New Mills. Ewakuowano całą ulicę

W New Mills, w Derbyshire miała miejsce potężna eksplozja w jednym z domów. Służby ratunkowe ewakuowały całą ulicę, a okoliczni mieszkańcy mają zakaz zbliżania się do miejsca, w którym doszło do wybuchu.

Zarówno straż pożarna, policja jak i ratownicy medyczni zostali wezwani na Ollersett Avenue w miejscowości New Mills w Derbyshire. Potężna eksplozja w jednym z domów doprowadziła do ewakuacji 12 nieruchomości w okolicy.

Mieszkańców okolicy, których nie objęto ewakuacją, poproszono o zamknięcie drzwi i okien. High Peak Council poinformował, że dla ewakuowanych osób otwarto tymczasowe miejsce, w którym mogą się schronić.

Eksplozja w jednym z domów przy ulicy Ollersett Avenue była potężna. Na miejsce wezwano policję, pogotowie ratunkowe i lotnicze pogotowie ratunkowe. Straż po żarna poinformowała, że nadal bada przyczynę wybuchu. Pojawili się także przedstawiciele firmy Cadent, największej brytyjskiej sieci dystrybucji gazu.

Policja w Derbyshire i council nalegały, aby ludzie unikali obszaru, w którym doszło do eksplozji.

We are currently dealing with a serious incident on Ollersett Avenue, New Mills.

New Mills, Glossop, Whaley Bridge & Buxton with the command support unit are on scene.

Please avoid the area & keep windows & doors closed. @DerbysPolice & @EMASNHSTrust also in attendance. pic.twitter.com/eemTaHjWab

— Derbyshire Fire & Rescue Service (@DerbyshireFRS) November 14, 2023