Poszukiwanie osób zaginionych. Dlaczego warto zwrócić się o pomoc do agencji detektywistycznej?

W Wielkiej Brytanii zgłaszane są zaginięcia wielu Polaków. Często w odnalezieniu zaginionej osoby udział mają agencje detektywistyczne, które zaangażowane są bezpośrednio w daną sprawę. Z uwagi na ich wkład w poszukiwania osób zaginionych, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z właścicielem AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ w Anglii, Tomaszem S., który jest licencjonowanym detektywem.

Polish Express: W przypadku poszukiwania osób zaginionych, jakie spektrum usług proponuje agencja detektywistyczna?

Usługa poszukiwania osób zaginionych świadczona przez Detektywów PPD AGENCY obejmuje sprawy takie jak: porwania, zaginięcia bliskich, porwania rodzicielskie, poszukiwania krewnych i przyjaciół , jak również ustalenie miejsca pobytu dłużników czy też osób zaginionych przed laty. Realizowane są też sprawy osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości czy rodziną, ale i zaginięcia ludzi chorych np. na Demencję czy też choroba Alzheimera.

W jakim czasie od stwierdzenia zaginięcia bliskiej osoby należy się zgłosić do agencji detektywistycznej?

We wszystkich sprawach o których mówiłem, działania Detektywistyczne powinny zostać podjęte jak najszybciej. Detektywi muszą bowiem najpierw poznać przyczynę zaginięcia danej osoby, uzyskać jak najwięcej danych o danej osobie od osoby zlecającej poszukiwania, aby następnie opracować strategię poszukiwania i rozpocząć szybką realizację zlecenia. Wydłużenie czasu zgłoszenia działa na nie korzyść dla zlecającego i poszukiwanego jak również rzutuje na całokształt prowadzonych poszukiwań . Tak że hasło "czym szybciej tym lepiej" jest w tych przypadkach najbardziej jak na miejscu.

W czym działania operacyjne agencji detektywistycznej różnią się od działań operacyjnych podejmowanych przez policję?



Myślę, że Policja opiera się na zgłoszeniach osób trzecich, czyli w przypadku zgłoszenia np. jakiegoś wykroczenia, lub innej czynności, którą wykonuje " natrafia na poszukiwaną osobę". Nie chcę powiedzieć, że Policja nie działa profesjonalnie, ale tak naprawdę ma ważniejsze sprawy niż zaangażowanie kilku, czy kilkunastu osób w celu szukania jakieś osoby. Musi przyjąć zgłoszenie , ale nie uruchamia tak szerokich działań operacyjnych i nie poświęca tyle czasu na daną sprawę jak Agencje Detektywistyczne. Chociaż zdarza się ,że i takie czynności podejmuje Policja , mamy tutaj przykład z Polski z przed kilku miesięcy jeżeli chodzi o poszukiwania dziecka - chłopca który jak się okazało został zabity przez swojego ojca.

Czy działania podejmowane przez profesjonalnych detektywów mogą zaszkodzić akcji prowadzonej przez funkcjonariuszy policji?

Nie. Działania prowadzone przez Detektywów wielokrotnie opierają się na współpracy z Policją i jeżeli są prowadzone profesjonalnie przez Detektywa na pewno nie zaszkodzą, a mogą tylko pomóc w szybkim odnalezieniu osoby. Jeżeli działania prowadzone są w sprawach karnych musimy poinformować Policję o naszych działaniach. Profesjonalna praca Detektywa na pewno nie zaszkodzi działaniom Policji, w końcu w przypadku poszukiwań i Policja i Agencja Detektywistyczna mają jeden cel - znaleźć poszukiwanego.

Jakie nowatorskie rozwiązania technologiczne stosują detektywi w trakcie poszukiwań osób zaginionych?

Poszukiwanie zaginionych osób możemy prowadzić zarówno w pełnej dyskrecji jak i nadając im rozgłos m.in. współpracując z mediami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami „non-profit”. Wszystko zależy od tego kogo i w jakim celu szukamy . Bardzo dobre są też strony na Facebooku , np: Missing Zaginieni. Każde rozwiązanie które prowadzi do szybkiego odnalezienia osoby jest dobre. Proszę mi wierzyć , że czasem najprostsze rozwiązania i pomysły są najlepsze.



Jakie są najczęstsze przyczyny zaginięć?

Według mnie nie ma reguły. Nasza Agencja nie prowadzi takich statystyk, ale myślę że najwięcej zaginionych to ludzie którzy chcą zerwać więzy z rodziną , znajomymi, ukrywającymi się przed wierzycielami i wymiarem sprawiedliwości - nie radząc sobie emocjonalnie z pokonaniem problemu , ale też Ludzie którzy są chorzy na demencję, depresję , mają zaburzenia psychiczne. Dużo zaginięć, a co się z tym wiąże poszukiwań dotyczy osób które wyjeżdżają za granicę Polski. Mówię tutaj o wszystkich krajach nie tylko o Anglii. Są to osoby które jak my wyjeżdżają w poszukiwaniu "lepszego życia", pracy zarobkowej. Ludzie Ci padają ofiarami oszustw, wielokrotnie nie znają języka, nie wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc , padają nieraz ofiarami handlu ludzmi , a wielokrotnie są zmuszane do niewolniczej pracy.

Polish Express przyjmuje dużo zgłoszeń o zaginięciach Polaków w UK. Czy o zaginięciu bliskiej osoby zawsze warto jest poinformować media?

Tak oczywiście. Działa to tak jak w przypadku reklamy, im więcej osób usłyszy, zobaczy tym jest większe prawdopodobieństwo szybkiego ustalenia miejsca przebywania danej osoby, chociaż trzeba też pamiętać ,że nie wszystkie osoby będą chciały nawet po odnalezieniu, żeby ujawniać ich miejsce pobytu. Jeżeli nie są one ubezwłasnowolnione musimy uszanować ich decyzję, ale osoba zlecająca przynajmniej dowiaduje się o takiej decyzji, wie że nie powinna się martwić i żyć w stresie.

Jak sprawdzić czy agencja detektywistyczna posiada wszelkie wymagane uprawnienia do poszukiwania osób zaginionych?

Każda Agencja Detektywistyczna działająca dłuższy czas, mająca referencje od swoich Klientów oraz działająca zgodnie z prawem i etyką, może podejmować się prób odnalezienia osoby zaginionej Agencja Detektywistyczna nie musi posiadać odrębnych uprawnień do poszukiwania osób. Tak naprawdę wszystko zależy od uczciwości, zaangażowania i chęci pomocy. To chęć pomocy powinna być motorem napędowym każdej szanującej się Agencji Detektywistycznej.

Na koniec rozmowy chcę zachęcić czytelników do szybkiego podejmowania decyzji jeżeli chodzi o sprawy zgłaszane do Agencji Detektywistycznej, pamiętając że wydłużający się czas z podjęciem decyzji gra na niekorzyść we wszystkich sprawach w których Detektywi mogą pomóc .

Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.

PRIVATE POLISCH DETECTIVE AGENCY

www.detektywppd.pl