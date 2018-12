Poszukiwania zwycięzcy loterii Euromillions zakończone! Szczęśliwiec wygrał ponad 70 mln funtów

Czy kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, że nagła decyzja o ograniczeniu twojego zasiłku to kwestia szczęścia lub jego braku? Jeśli tak, możesz mieć rację – sugerują najnowsze statystyki opublikowane przez...

Przemysł loteryjny może być najlepszą szansą dla prawicowych partii politycznych do pozyskania wyborców. Wspólne badania ośrodka badawczego w Australii oraz w Wielkiej Brytanii dowiodły, że pośród zwycięzców...

Choć kwiecień kojarzy się z dniem prima aprilis, to my zapewaniamy, że ta historia żartem nie jest. Już 1 sierpnia będzie można zostać właścicielem zabytkowego pałacyku wartego ponad 800 tys. funtów.

Jeśli jeszcze nie zakupiliście losu na loterii Euromillions na jedną z najwyższych kumulacji, macie czas do wieczora do godziny 19.30.

Ze względu na zwiększenie puli pieniędzy możliwej do wygrania, organizatorzy National Lottery poinformowali o podwyżce cen kuponów do 2 funtów.

Średnio, co pół godziny jakiś szczęśliwiec trafia przysłowiową „szóstkę” w lotka i zostaje milionerem. Nic więc dziwnego, że marzenie o wygranej jest tak wielkie.

87-letni Brytyjczyk, którego żona prosiła o to, by nie wydawał pieniędzy na zakup losów w National Lottery, bo nie mają szczęścia, wygrał 18 milionów funtów. Mężczyzna mówi, że jest to jego pierwsza wygrana...