Poszukiwana jest asystent do pracy w Pałacu Buckingham lub na Zamku w Windsorze. Ale oferowane wynagrodzenie nieco szokuje

Fot. Getty

The Royal Household poszukuje nowego asystenta do pomocy w utrzymaniu w czystości Pałacu Buckingham lub Zamku Windsor. Proponowane wynagrodzenie to jednak zaledwie £7,97 za godzinę, czyli £1,93 mniej, niż wynosi UK Living Wage.A to może nieco szokować.

The Royal Household opublikowało nową ofertę pracy – poszukiwany jest pracownik do pracy w charakterze pomocnika/pomocnicy pokojówki, którego zadaniem będzie utrzymanie w dobrym stanie pomieszczeń w królewskich rezydencjach – w Pałacu Buckingham lub na Zamku Windsor. Nowy pracownik będzie pracował na cały etat, przez 40 godzin tygodniowo, a za swoje usługi, świadczone w Pałacu Buckingham lub na Zamku Windsor, otrzyma wynagrodzenie w wysokości £7,97 za godzinę. To aż o £1,93 mniej, niż wynosi stawka Living Wage, ale asystent będzie miał zagwarantowane nie tylko zakwaterowanie, ale także pełne wyżywienie. Pakiet obejmuje także 15-proc. składkę pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, „plus benefity” oraz 33 dni urlopu, w tym urlop przysługujący w dni ustawowo wolne od pracy.

Asystent pokojówki królowej – na czym polega ta praca?

W ofercie pracy opublikowanej przez The Royal Household czytamy, że nowy pracownik będzie przede wszystkim odpowiedzialny za utrzymanie w dobrym stanie wyznaczonych pomieszczeń w Pałacu Buckingham lub na Zamku w Windsorze. „To ścieżka kariery w branży hospitality, w której rozwiniesz swoje umiejętności i wiedzę z zakresu sprzątania. Dołączając do naszego profesjonalnego zespołu, będziesz utrzymywać, sprzątać i dbać o szeroką gamę wnętrz i przedmiotów, upewniając się, że są one jak najlepiej eksponowane. Ucząc się od swoich kolegów, zdobędziesz potrzebne, specjalistyczne umiejętności zawodowe, dążąc zawsze do utrzymania najwyższych standardów. Będziesz też przyjmować gości i będziesz o nich dbał również w trakcie różnych uroczystości” - głosi oferta pracy.