Postrzelona w brzuch kobieta straciła dziecko. Teraz stanie przed sądem za... nieumyślne spowodowanie śmierci

Do iście szokującego zwrotu akcji doszło w Birmingham, w amerykańskim stanie Alabama, gdzie postrzelona w brzuch, ciężarna kobieta, została postawiona przed sądem za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego dziecka. Jednocześnie 23-letnia Amerykanka, która użyła broni, została puszczona wolno.

O sprawie 27-letniej Marshae Jones zrobiło się w ostatnich dniach głośno na całym świecie. Młoda Amerykanka, mieszkanka Birmingham w stanie Alabama, została w grudniu postrzelona w trakcie kłótni przez 23-letnią Ebony Jemison. Na skutek postrzału Marshae Jones, która w owym czasie znajdowała się w 5. miesiącu ciąży, straciła dziecko. Początkowo wszystko wydawało się jasne i zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci został postawiony 23-letniej Amerykance. Ale gdy Wielka ława przysięgłych uznała, że materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę nie pozwala postawić Jemison przed sądem, uwaga organów wymiaru sprawiedliwości zwróciła się w kierunku nieszczęśliwej matki.

Marshae Jones została właśnie aresztowana w sprawie niemyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka, ponieważ, jak stwierdził porucznik Danny Reid z policji Pleasant Grove (dzielnicy Birmingham uważanej za „dobrą dzielnicę”), ciężarna kobieta nie tylko doprowadziła do sprzeczki z 23-latką, ale też była dominującą stroną w konflikcie. Z zeznań świadków wynika, że kobiety pokłóciły się o prawdopodobnego ojca dziecka, a młoda mama miała przeć do fizycznego starcia ze swoją przeciwniczką. I właśnie ten fakt ma stanowić podstawę zarzutów przeciwko Marshae Jones, która niedostatecznie ochroniła „płód” zależny od niej i od podejmowanych przez nią działań.

Marshae Jones została przewieziona do aresztu, skąd będzie mogła zostać zwolniona za kaucją w wysokości $50 000. W sprawę kobiety zaangażowało się już kilka instytucji pomocowych, w tym organizacja Alabama Reproductive Rights Advocates i National Abortion Federation. Organizacje zbierają tearz fundusze na kaucję i na prawnika, który zakończy koszmar 27-latki.

What the FUCK is going on in your country???



This is a #WarOnWomen



Marshae Jones.

That's the victim's name.

Who was shot in the stomach.

Who lost her child due to being shot.

The victim who is being indicted on manslaughter.



Welcome to the #Fascist USA.#FreeMarshaeJoneshttps://t.co/03VMoHw7QT