POSK wznowił rodzinne wizyty paszportowe. Jak i kiedy zarezerwować spotkanie?

Fot. Getty

Polska Ambasada w Londynie poinformowała, że Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK, wznowił rodzinne wizyty paszportowe. Jak i kiedy należy zarezerwować spotkanie oraz jakich zasad trzeba przestrzegać podczas wizyty?

Rodziny z dziećmi mogą ponownie zgłaszać się na wizyty paszportowe w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK. Jak czytamy w komunikacie Polskiej Ambasady: „Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie od 12 kwietnia wznawia paszportowe dyżury konsularne w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Polish Social & Cultural Association (POSK). Terminy wizyt dodawane są na platformie e-konsulat w każdą środę o godz. 9.00. Wnioski paszportowe podczas dyżuru mogą składać wspólnie rodzice z dziećmi do 18. roku życia”.

Kiedy i jak zarezerwować wizytę paszportową?

Zapisy na wizyty paszportowe w UK odbywają się poprzez stronę internetową e-konsulat.gov.pl. Z rezerwacją wizyty nie należy zwlekać, ponieważ w komunikacie Ambasady zaznaczono, że ze względu na ryzyko epidemiologiczne, liczba przyjmowanych interesantów jest ograniczona.

Rodzinne wizyty paszportowe w POSK. Jakie zasady obowiązują?

W komunikacie na polskiej stronie rządowej widnieje informacja, że na spotkanie wizowe w POSK należy przyjść przygotowanym, czyli przynieść ze sobą kompletem wymaganych dokumentów oraz z wydrukowanymi i wypełnionymi formularzami. Na umówioną wizytę trzeba stawić się punktualnie.

Ponadto, w związku z pandemią, należy również przestrzegać środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim:

być przygotowanym do uregulowania płatności za pomocą karty płatniczej

mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną

zachowywać 2-metrowy dystans społeczny - szczególnie czekając w kolejce na swoją wizytę

zdezynfekować ręce przed wejściem do budynków Ambasady

osobom wchodzącym będzie też mierzona temperatura.

Ambasada RP namawia równocześnie do tego, by - o ile to możliwe - wybrać opcję odbioru paszportu drogą pocztową, a nie osobiście. Więcej informacji na temat wizyt paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: GOV.PL.