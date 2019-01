Posiłek dla rodziny za £10! Brytyjski supermarket zachęca mieszkańców Wysp do jadania poza domem

Fot. Getty

Pełny obiad dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci w cenie £10 to nie lada gratka dla tych z Wyspiarzy, którzy chcą w styczniu nieco odpocząć od gotowania. Znany brytyjski supermarket przygotował właśnie specjalną ofertę dla rodzin, która ma je zachęcić do częstszego jadania poza domem.

Morrisons, bo o tej sieci jest mowa, przygotował właśnie specjalną ofertę dla rodzin z dziećmi, która obejmuje cztery dania obiadowe, cztery napoje i cztery owoce, a to wszystko w cenie zaledwie £10. Tą wyjątkową promocją Morrisosns (czwarta pod względem wielkości sieć supermarketów w UK, po Tesco, Asdzie i Sainsbury’s) chciał zachęcić mieszkańców Wysp do stołowania się poza domem. Oferta będzie dostępna dla rodzin (dwóch dorosłych i dwójki dzieci) do końca stycznia.

Morrisons zaproponował swoim klientom promocyjne obiady po tym, jak z przeprowadzonej przez sieć ankiety wyniknęło, że Brytyjczycy borykają się bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia z dużymi problemami finansowymi. Obok oferty dla rodzin Morrisons wprowadził także w styczniu wiele promocji na podstawowe produkty żywnościowe – zniżki objęły ponad 900 takich artykułów (m.in. puszki pomidorów, płatki śniadaniowe, pasty do chleba, kanapki dla dzieci do szkoły i gotowe dania obiadowe).

- Wsłuchaliśmy się w głos naszych klientów i wiemy, że jest to pora roku, kiedy coś może ich uwierać. Wiemy, że rodziny chcą jeść poza domem i mamy nadzieję, że dzięki tej ofercie będą one mogły sobie pozwolić na przyjemny posiłek, bez potrzeby zmywania po nim naczyń – zachwaliła promocję sieci Helen Tordoff z Morrisons.

