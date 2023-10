Crime Poseł torysów położył swoje genitalia na twarzy pracownika

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Independent Expert Panel, poseł Partii Konserwatywnej Peter Bone „dopuścił się wielu różnych aktów znęcania się i jednego aktu niewłaściwego zachowania na tle seksualnym” wobec członka swojego personelu w latach 2012 i 2013.

IEP to organ brytyjskiego parlamentu, który określa odpowiednie sankcje dla polityków zasiadających w Izbie Gmin i Izbie Lordów w sprawach dotyczących znęcania się, molestowania lub niewłaściwego zachowania na tle seksualnym. W swoim raporcie opublikowanym w dniu wczorajszym, 16 października 2023 roku wydał zalecenie dotyczące zawieszenia posła Izby Gmin, Petera Bone`a. Kara ma wynieść sześć tygodni, a w związku z nią mają zostać uruchomione procedury wynikające z Recall of MPs Act 2015. Oznacza to, że reprezentujący Partię Konserwatywną Bone może stracić swój mandat.

Przeczytaj też:

Imigrant zabił imigranta w Hartlepool Breaking News

Czego konkretnie dopuścił się poseł Peter Bone?

Torys miał wielokrotnie uderzać i werbalnie znieważać jednego z członków swojego personelu. Bone „werbalnie poniżał, wyśmiewał, maltretował i upokarzał” anonimowego pracownika, jak czytamy. Doświadczony poseł „wielokrotnie fizycznie uderzał go i rzucał przedmiotami” w niego.

Często prosił go o masaże (!!!), a pewnego razu przyłożył mu swoje… nagie genitalia do twarzy.

W jaki sposób polityk Partii Konserwatywnej, który odegrał jedną z wiodących ról w kampanii na rzecz opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej odniósł się do tego raportu? „Nigdy nie postawiono mi żadnych zarzutów o niewłaściwe postępowanie. Są to fałszywe i nieprawdziwe twierdzenia” – jak czytamy w jego oświadczeniu.

Przeczytaj też:

Jak głosowali Polacy w UK i za granicą? Mamy pierwsze wyniki Breaking News

Jakie konsekwencje czekają polityka Partii Konserwatywnej?

Poseł Bone odwołał się od tej sankcji, ale jego odwołane zostało odrzucone, a pierwotna decyzja została podtrzymana. Dodawał jednocześnie, że dochodzenie prowadzone przez Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) było „wadliwe” i „proceduralnie nieuczciwe”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage