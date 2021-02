Porywisty wiatr, obfite ulewy i śnieg – Met Office wydało już ostrzeżenia pogodowe

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać ostrzeżenia pogodowe związane z silnymi porywami wiatru i obfitymi ulewami wydane przez Met Office na następne cztery dni. W północno-zachodnich częściach kraju ma spaść także śnieg.

Dla wschodniej Szkocji Met Office wydało na czwartek żółte alerty pogodowe związane z opadami deszczu. Alerty w piątek z kolei będą już obowiązywać w całej Szkocji oraz w południowej Walii i południowo-zachodniej Anglii.

W czwartek w większości rejonów kraju wystąpią ulewne deszcze, a na wybrzeżach silne porywy wiatru, natomiast w nocy przymrozek. Mimo deszczu wystąpią też przebłyski słońca. W piątek z kolei będzie raczej sucho w centralnych i wschodnich rejonach, a ulewy przesuną się na zachód. Deszcze oraz silne porywy wiatru potrwają do niedzieli.