Porywiste wiatry i gwałtowne powodzie na Wyspach – ewakuacje i odwołane loty. Pozostałości huraganu Lorenzo dotarły do UK

fot. Twitter

Pozostałości najsilniejszego huraganu, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na Atlantyku, dotarły właśnie do Wielkiej Brytanii pustosząc wybrzeża i wywołując gwałtowne powodzie. We wtorek konieczne było przeprowadzenie ewakuacji w niektórych regionach kraju.

We wtorek z powodu porywistych wiatrów i powodzi – w wyniku uderzenia w Wyspy pozostałości jednego z najsilniejszych huraganów - zamknięto drogi, przejazdy kolejowe i odwołano loty z Heathrow.

Konieczna była ewakuacja wielu rejonów ze względu na podtopienia. Na Wyspie Man ludzie utknęli w swoich domach i patrzyli na to, jak wezbrana rzeka zmywa z drogi ich samochody. W rejonie Midlands, Walii i południowej Anglii spadło w ciągu godziny tyle deszczu, co zwykle w ciągu tygodnia.

Louise Lear z BBC Weather powiedziała, że w środę znacznie się ochłodzi zanim pozostałości huraganu Lorenzo dotrą do Irlandii Północnej w czwartek. W związku z tym także w piątek możemy spodziewać się „deszczowej i wietrznej pogody”.

Zgodnie z doniesieniami Met Office najbardziej w wyniku uderzenia pozostałości huraganu Lorenzo ucierpi Irlandia Północna, zachodnia Szkocja, Walia oraz południowo-zachodnia Anglia.

We wtorek wieczorem część lotów z Heathrow została odwołana, a część opóźniona ze względu na „złe warunki pogodowe w Londynie i na południowym-wschodzie”. W Walii i Szkocji wydano kilka alertów powodziowych ze względu na ryzyko podtopień.

Car driven through #ShellFord#Himbleton today. A very lucky escape for the driver! Fords become dangerous places during flood weather & should be avoided, taking a detour is better than putting you life at risk #NotJustFires#FloodWeather#SafetyFirst Photo credit @HWFireWorcspic.twitter.com/mnpzQV32GX