Poruszający list ośmiolatki do polskiego kierowcy, który po pijaku niemal zabił jej matkę

Apelujemy do wszystkich - nie siadajcie za kółko po kilku głębszych!

Wzruszający list małej dziewczynki do Polaka, który nieomal zabił jej matkę.

Ośmioletnia Isabella z Mansfield w Anglii napisała list do polskiego kierowcy, który nieomal zabił jej matkę, gdy po pijanemu prowadził samochód.

Przypomnijmy, we wrześniu 2019 roku mieszkająca w Mansfiled Amelia Elce została poszkodowana w wypadku, którego sprawcą był nasz rodak. Tomasz N., który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, wjechał w nim w samochód kobiety. Doprowadził do kraksy jadąc po złej stronie jezdni oraz z prędkością przekraczającą obowiązujące limity. Ostatecznie, 35-letni Polak stracił prawo jazdy na okres 20 miesięcy oraz został zobowiązany do zapłacenia mandatu, a także specjalnej dopłaty dla ofiar. Kobiecie udało się przeżyć, choć naprawdę niewiele brakowało, aby skończyło się tragicznie...

Czytaj także: Powrót do PL: „Jeśli czegoś się obawiam to tego, jak będzie wyglądała moja sytuacja mieszkaniowa za kilka lat” - Zobacz wyznanie internauty

Elce powiedziała, że ten wypadek spowodował, że wciąż boi się wsiadać do samochodu. Choćby, jako pasażer. - Pamiętam, jak krzyczałem. Myślałem, że z tego nie wyjdę. Miałem szczęście - komentowała dla BBC. - Myślałem, że straciłem wzrok [po uderzeniu], ale było to spowodowane krwią pochodzącą z skaleczeń w mojej głowie - kończy.

Tuż przed świętami, a więc w niezwykle wyjątkowym okresie dla nas wszystkich, córka Elce o imieniu Isabella postanowił napisać do Polaka list, a następnie udostępniła go na Facebooku.

Gorący temat: Skandal w TESCO: 6-letnia dziewczynka znalazła w kartce świątecznej błaganie o pomoc. Napisał je więzień zmuszany do niewolniczej pracy

"Do mężczyzny, który pił alkohol. Tej nocy, gdy piłeś i wsiadłeś do samochodu, prawie zabiłeś moją mamusię. Musiała pójść do karetki z krwią wyciekającą z jej głowy i niemal nie miałam już mamusi. Więc proszę nie rób tego nigdy więcej" - czytamy w jej niezwykle poruszającej korespondencji.

Nie sposób nie docenić tego wspaniałe gestu ośmioletniej dziewczynki i jednocześnie nie odczytać go, jako apelu do wszystkich, którzy nie tylko podczas tego świątecznego okresu choćby pomyślą o prowadzeniu samochodu po kilku głębszych. Apelujemy - nie róbcie tego! Do tragedii na drodze można doprowadzić naprawdę nietrudno...