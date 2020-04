Sąsiedzi nie zapomnieli o urodzinach tej Brytyjki. Spróbuj nie płakać oglądając [wideo]

Fot. Facebook

98-letnia Barbara być może doświadczyła w trakcie lockdownu najpiękniejszych urodzin w swoim życiu. W dniu jej święta sąsiedzi na całej ulicy zgotowali Brytyjce owację na stojąco, co doprowadziło kobietę do łez.

Wobec tego wideo trudno jest pozostać obojętnym. Leciwa Barbara zmuszona była z powodu lockdownu spędzić swoje 98. urodziny zupełnie sama. Ale jeden z sąsiadów, Chris, wpadł na pomysł, żeby o urodzinach seniorki zawiadomić pozostałe osoby mieszkające na tej samej ulicy, co solenizantka, i żeby zgotować jej owację na stojąco.

Na nagraniu widać, jak poproszona o wyjście z domu kobieta jest z początku niepewna i onieśmielona, ale też jak już chwilę później nie potrafi ukryć wzruszenia. W tym samym czasie zgromadzeni na ulicy sąsiedzi śpiewają solenizantce brytyjskie „Happy Birthday” i klaszczą. - Mam nadzieję, że wszyscy tu będziecie na moje 100. urodziny – śmieje się seniorka. - Zrobimy imprezę na ulicy – dodaje.

Brytyjka, zachęcona przez jednego z sąsiadów do wypicia kieliszka sherry za swoje zdrowie odpowiada, że raczej napije się brandy. Ale dodaje: - Wiecie co mówią o brandy, prawda? Brandy sprawia, że robisz się napalony (ang. You know what they say about brandy, don't you? Brandy makes you randy).