Porty w UK nieprzegotowane na Brexit – wciąż czekają na decyzję o przyznaniu dofinansowania

Fot. Getty

Rząd brytyjski przeznaczył £200 mln na zorganizowanie w portach odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do kontrolowania towarów wywożonych i przywożonych do UK po Brexicie. Problem polega jednak na tym, że władze portów wciąż czekają na wydanie decyzji dotyczącej finansowania, a już wiadomo, że wniosków jest więcej i że opiewają one na wyższe kwoty, niż pierwotnie zakładano.

Informacje o stanie przygotowania portów do zakończenia okresu przejściowego władze niektórych portów przekazały kilka dni temu lordom z komitetu Select Committee on EU Goods. Ale z informacji tych wynika raczej ponury obraz rzeczywistości, ponieważ okazuje się, że £200 mln przeznaczonych przez rząd na przygotowanie infrastruktury do zarządzania importem i eksportem po Brexicie to suma zdecydowanie za mała. Władze niektórych portów poskarżyły się, że nadal czekają na stosowne decyzje dotyczące przyznania finansowania, a także że wniosków o nie jest znacznie więcej i opiewają one na znacznie większe sumy, niż początkowo zakładano. Natomiast nawet, jeśli pojawią się pieniądze, by przygotować porty na kontrolę wwozu i wywozu towarów po zakończeniu okresu przejściowego, to sześć miesięcy (do czerwca 2021 r., ponieważ do tego czasu odroczone zostały pełne kontrole importu) będzie okresem zbyt krótkim na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury.

Pomoc dla portów w UK przychodzi za późno

- Jest za wcześnie na to, żeby o tym mówić [o tym, czy fundusz skutecznie pomógł w przygotowaniu portów do Brexitu – przyp.red.]. Nie wiemy jeszcze, do jakiego stopnia odniesie on sukces. Jednym z poważnych problemów jest to, że my już wiemy, że o dofinansowanie z funduszu złożonych zostało zbyt dużo wniosków - więcej portów złożyło oferty, niż jest pieniędzy. Miejmy nadzieję, że rząd poczyta to jako uzasadnienie do przyznania [większego] finansowania w celu zapewnienia wszystkim portom odpowiedniej infrastruktury – zaznaczył Tim Morris, dyrektor UK Major Ports Group, przemawiając w Izbie Lordów. Z kolei Richard Ballantyne, dyrektor naczelny British Ports Association dodał, że fundusz prawdopodobnie pojawił się zbyt późno, a opóźnienia w przydzieleniu środków finansowych podniesie koszty elementów infrastruktury granicznej. - Zależy nam na tym, aby rząd przyjrzał się zwiększeniu finansowania, aby wszystkie te projekty mogły zostać zrealizowane. Czy wszystko będzie gotowe, to pytanie znacznie poważniejsze. Można prawdopodobnie odpowiedzieć, że nie wszystko będzie gotowe. Dla wielu operatorów portów w całym kraju to stanowi prawdziwe wyzwanie – dodał Ballantyne.