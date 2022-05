Portugalia ignoruje Brexit jako pierwszy kraj UE. Czemu brytyjscy podróżni mogą liczyć na ulgowe traktowanie?

Fot. Getty

Jako pierwszy kraj UE Portugalia zdecydowała, że będzie traktować brytyjskich podróżnych tak samo, jak obywateli Unii Europejskiej. Skąd tak jawne ignorowanie Brexitu i na czym dokładnie ma polegać?

Brytyjscy podróżni to od lat bardzo ważne źródło dochodu portugalskiej turystyki - i Portugalia nie chce z tego źródła rezygnować, szczególnie w pierwszym popandemicznym sezonie. W związku z tym, podjęto decyzję o wprowadzeniu ułatwień dla turystów z UK, przylatujących na portugalskie lotniska - donosi The Telegraph.

Portugalia nie stosuje się do zasad Brexitu

Ułatwienia mają polegać na tym, że wbrew postanowieniom Brexitu, przy przekraczaniu granicy podróżni unijni nie będą w Portugalii traktowani priorytetowo w stosunku do podróżnych z UK. Portugalia chce zachęcić Brytyjczyków do przyjeżdżania na wakacje do tego pięknego kraju i w tym celu wprowadza na wybranych lotniskach szybkie ścieżki elektronicznej kontroli paszportowej e-gates dla podróżnych z UK. W ten sposób ma zostać zminimalizowane ryzyko podstawowych wakacyjnych niedogodności turystycznych, czyli - ryzyko stania w długich kolejkach do kontroli na lotniskach po przylocie do Portugalii.

Przypomnijmy, że od 31 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady podróżowania, które wprowadzono w związku z Brexitem, czyli wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Głównym założeniem nowych zasad jest to, że brytyjskie paszporty mają być sprawdzać „ręcznie” na granicach państw UE, a nie elektronicznie. W praktyce oznacza to oczywiście dłuższe kolejki dla brytyjskich podróżnych, chcących wjechać do jakiegokolwiek kraju UE.

Jednak Portugalia, broniąc swojej turystyki, jako pierwszy kraj UE nie będzie się stosować do tych zasad, umożliwiając podróżnym z UK korzystanie z przyspieszonej kontroli paszportowej. E-gates pozwalają na szybsze przejście kontroli poprzez elektroniczne sprawdzenie paszportu.

Czy inne kraje UE pójdą śladem Portugalii?

Decyzję ujawniono w kwietniu, podczas szczytu turystycznego 'World Travel and Tourist Council' na Filipinach. Ogłoszono, że przyspieszone ścieżki kontroli brytyjskich turystów zostały otwarte na portugalskich lotniskach w Faro, Lizbonie, Porto oraz w Funchal na Maderze. Według medialnych doniesień, elektroniczne ścieżki kontroli paszportowej w Portugalii są dostępne również dla podróżnych z Australii, Nowej Zelandii, Singapuru i Japonii.

Brytyjskie media zwracają uwagę na fakt, że Portugalia nie jest jedynym krajem UE, który swoją turystykę mocno opiera na brytyjskich turystach. Eksperci do spraw turystyki zastanawiają się więc, czy - idąc za przykładem Portugalii - kraje takie, jak Hiszpania i Francja również zaczną ignorować postanowienia Brexitu, aby zachęcić brytyjskich podróżnych do wakacji u siebie? Spekuluje się wobec tego o możliwym "efekcie domina", choć jak na razie żadnych sygnałów jego pojawienia się nie widać.