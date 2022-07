Porównanie wesela w Polsce i wesela w UK - czym się różnią? [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że wesele w Wielkiej Brytanii to praktycznie zupełnie inna uroczystość, niż wesele w Polsce. Nasza rodaczka, która bawiła się w UK na "lokalnej" uroczystości tego typu, pokusiła się o interesujące porównanie.

Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że polskie weseliska to iście epickie wydarzenia. Stoły uginające się nie tylko pod naporem jedzenia, ale również napitków. Impreza trwa do białego rana, alkohol leje się nierzadko strumieniami, oczepiny i poprawiny na drugi dzień są w zasadzie obowiązkowe, a wszyscy bawią się na maksa - tak to wygląda!. Tą tendencję można oceniać negatywnie lub pozytywnie, ale jest ona niewątpliwie dość mocno osadzona w polskiej mentalności i kulturze. Rzecz jasna, szczególnie w młodym pokoleniu, odchodzi się od świętowania w takim stylu ślubu, niemniej ten tradycyjny model weseliska na bogato nadal trzyma się mocno. Goście z innych krajów, którzy goszczą na tego typu imprezach w PL nierzadko są w szoku, jak to wszystko wygląda.

A jak wesela w UK oceniane są z polskiej perspektywy?

Jak wypada porównanie przyjęcia weselnego w PL i w UK?

Na swoim TikToku pewna Polka przedstawiła zasadnicze wręcz różnice między weselami organizowanym w Polsce i tymi, które mają miejsce Wielkiej Brytanii. Będąc gościem na imprezie tego typu pokazała, jak wiele dzieli przyjęcie na część państwa młodych nad Wisłą i na Wyspie.

Dla osób przyzwyczajonych do polskiego przepychu weselnego, skromność przyjęcia w UK może być szokująca. Wesele w Wielkiej Brytanii ma bardzo kameralny charakter, daleko mu zdecydowanie od huczności i bombastyczności w PL. Co więcej, "nic na tych weselach nie ma, ani jedzenia, ani picia". Podejście do kwestii menu jest radykalnie inne.

Polski przepych kontra brytyjska skromność

To, co rzuca się mocno w oczy to fakt, iż brytyjskie stoły się po prostu... puste! Co więcej, za wszystko, co goście weselni zjedzą i wypiją muszą zapłacić sami! Tiktokerka podkreśla, że właśnie z tego powodu przeciętny "budżet" Brytyjczyka na prezent dla państwa młodych jest śmiesznie niski. Ale trudno się dziwić - skoro muszą zapłacić za to co zjedzą i wypiją, to siłą rzeczy do koperty dadzą mniej.

