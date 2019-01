PORAŻKA Theresy May w Izbie Gmin - to pierwsza taka sytuacja od 41 lat!

W Izbie Gmin przegłosowano poprawkę do ustawy budżetowej. Ta decyzja to cios dla rządu Theresy May ze strony parlamentu. Czy to zapowiedź kolejnej porażki, tym razem w głosowaniu w sprawie porozumienia brexitowego?

W przededniu wznowienia parlamentarnej dyskusji nad brexitowym porozumieniem z Unią rząd Theresy May poniósł bolesną porażkę. W Izbie Gmin udało się przegłosować poprawkę do "finance bill" (ustawy budżetowej), która blokuje uprawnienia rządu do wprowadzania korekt w systemie podatkowym. Jak czytamy na łamach "The Daily Telegraph" to pierwsza taka "porażka" w brytyjskim rządzie od 41 lat!

Theresa May na kursie kolizyjnym z parlamentem. Jeśli posłowie odrzucą jej umowę, premier wybierze twardy Brexit

Projekt został przygotowany przez posłankę opozycyjnej Partii Pracy Yvette Cooper i okazał się na tyle dobry, że zyskał poparcie także w szeregach rządzącej Partii Konserwatywnej. Za poprawką głosowało 20 torysów, w tym sześciu byłych ministrów - między innymi Michael Fallon, Justine Greening i Oliver Letwin.

- Jestem zadowolona, że posłowie tak zagłosowali. To pokazuje determinację parlamentu, by przezwyciężyć podziały, aby zapobiec chaotycznemu i szkodliwemu scenariuszowi no-deal, który zaszkodziłby przemysłowi, polityce i bezpieczeństwu - komentowała w mediach społecznościowych posłanka Cooper.

Trudno nie interpretować tych wydarzeń w kontekście przygotowań do głosowania nad projektem porozumienia brexitowego. Po pierwsze posłowie odmówili przyznania rządowi dodatkowych kompetencji i wymogli na nim konieczność zgody reszty parlamentu za każdym razem, gdy wprowadzane będą zmiany w prawie podatkowym.

Jeremy Corbyn atakuje umowę wyjścia z UE: Jest jak stwór Frankensteina!

Po drugie wynik głosowania wskazuje na to, jakie nastroje panują w tym momencie w parlamencie. Konserwatywni posłowie nie boją się głosować przeciwko swojej liderce i można sądzić, że nie ugną się pod presję swoich eurosceptycznych kolegów z partii, gdy będzie trzeba podjąć decyzję, która zaciąży na przyszłości Wielkiej Brytanii. Rzecz jasna, jest zbyt wcześnie aby wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski, ale można napisać, że premier May przegrała pierwszą bitwę, choć do porażki w całej wojnie jeszcze daleko...