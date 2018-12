Poradnik prawny w UK - Jak w Wielkiej Brytanii zwrócić nietrafione świąteczne prezenty?

Szacuje się, że tegoroczna wartość niechcianych prezentów świątecznych rozdanych w Wielkiej Brytanii, które później zostaną zwrócone, sięgnie 143 milionów funtów.

W zeszłym roku około 30% dorosłych zwróciło otrzymany na Boże Narodzenie podarek. Jego średnia wartość wynosiła 35.10 funtów. W tym roku pewnie nie będzie inaczej...

Niestety, "gifta" nie zawsze można zwrócić. W 2017 roku zwrot w takim przypadku okazał się możliwy w 69% przypadków, jak wynika z danych ze strony GoCompare. 13% sprzedawców zwróciło uwagę, że produkt nie nadaje się do zwrotu bez paragonu, a 8% klientów po prostu odmówiono. Z kolei 7% stwierdziło, że sprzedawca odmówił zwrotu, twierdząc, że dany produkt został użyty lub uszkodzony.

Ale jakie są twoje prawa w tym przypadku?

Niestety, według obowiązujących przepisów sprzedawcy w sklepacj stacjonarnych nie są zobowiązani do przyjęcia zwrotu niechcianego, ale pełnowartościowego prezentu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której produkt jest wadliwy, niezgodny z opisem lub nie działa tak, jak powinien. Co więcej, nie mają również obowiązku przyjmowania przedmiotów zwracanych przez kogoś innego, niż osoba, która je kupiła.

Na szczęście co innego teoria, a co innego praktyka - w brytyjskich sklepach obowiązuje praktyka oparta a "geście dobrej woli" i raczej nie ma problemu ze zwrotem lub wymianą nietrafionych prezentów. W zależności od polityki danego sklepu w zmiana za to, co znaleźliśmy pod choinką dostaniemy zwrot pieniędzy, bon podarunkowy lub możliwość wymiany na coś innego.

Zwracając nietrafiony prezent trzeba jednak pamiętać, aby dany produkt był w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi etykietami, słowem - nadający się do ponownej sprzedaży. Niestety, nie wszystko jest objęte tą zwyczajową praktyką - nie dotyczy ona łatwo psujących się artykułów, takich jak żywność, napoje i kwiaty. Zwykle zwrócić nie da się również specjalnych i spersonalizowanych prezentów, a także przyborów toaletowych, kosmetyków, bielizny czy niektóryvh rodzajów biżuterii.

Warto nie zwlekać z oddaniem prezentu - zwykle mamy na to od 14 do 21 dni. Podczas zwracania niechcianych prezentów większość sprzedawców będzie wymagać przedstawienia paragonu jako dowodu zakupu, ale niektórzy wymienią przedmioty lub zaoferują voucher bez niego.

